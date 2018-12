Tandes snuoperasjon: – Det var da det begynte å skurre

Daniel-André Tande har innsett at sommerens sykdomsmareritt satte han lenger tilbake enn han både håpet og trodde.

Sesonginnledningen har ikke på noen måte blitt slik forrige sesongs verdensmester i skiflyging hadde drømt om. Etter tre helger med relativt anonyme plasseringer i Wisla, Ruka og russiske Nizjnij Tagil, tok Tande pause da verdenscupsirkuset forflyttet seg til Engelberg midt i desember.

Mens kollegene konkurrerte i Sveits, brukte han helgen i Vikersund til å finne seg selv. Det ga raskt resultater i form av hopp der 24-åringen hevder «alt føltes ut som det stemte perfekt». Tande nøler derfor ikke med å fastslå følgende:

– Generelt sett er stabiliteten på hoppingen mye høyere nå enn tidligere i vinter.

Beslutningen om å droppe rennene i Engelberg kan vise seg å ha vært en genistrek. Angrer gjør han så visst ikke.

– Absolutt ikke. Det gjorde jeg med glede. Jeg fant ganske mange svar i Vikersund den helgen, men samtidig var det ikke sånn at det gikk opp et lys for meg og at alt var løst. Jeg satt fortsatt med mange spørsmål jeg måtte finne ut av, og det har jeg fått gjort. Det er veldig deilig, sier Tande til NTB

Skapte usikkerhet

Landslagstrener Alexander Stöckl er også klar på at Kongsberg-gutten gjorde et meget klokt valg ved å ha ro nok til å trene på hjemmebane.

– Det synes jeg var ekstremt lurt og faktisk veldig offensivt. Han var ikke redd for å miste verdenscuprenn, men valgte å dra hjem for å forberede seg optimalt til hoppuka. Det ga god effekt når vi ser hvordan han hopper nå kontra før han ble hjemme. Det er stor forskjell, sier østerrikeren til NTB.

– Hvor stor?

– Fra ikke å klare å kvalifisere seg til finaleomgangen til å kunne være på seierspallen. I hvert fall på treningsnivå, så får vi håpe han får ut det samme i konkurranse, sier Stöckl.

Tande legger selv ikke skjul på at det var nødvendig å ta en fot i bakken. Resultatene i Wisla, Ruka og Nizjnij Tagil skapte usikkerhet og frustrasjon.

– Selvfølgelig blir man usikker på hoppingen, og det som var spesielt irriterende, er at jeg ikke har hoppet nok i sommer og sett nok hopp på video til å se hva jeg gjorde feil. Vanligvis, når jeg er i godt slag, kjenner jeg hva jeg gjør feil i det jeg gjør det. Det har vært småfrustrerende at jeg verken har kjent hva jeg gjorde feil eller har greid å se det, forklarer han.

Svekket immunforsvar

Da NTB snakket med 24-åringen i forkant av verdenscupåpningen i Wisla, håpet han å være konkurransedyktig fra første hopp. Nå har Tande innsett at sommerens sykdomsproblemer satte han lenger tilbake enn han hadde håpet på.

– Sett i ettertid, så ja. De gjorde det, sier lysluggen, som ble rammet av det svært sjeldne Stevens-Johnson-syndromet i starten av mai. Det resulterte i hasteinnleggelse på Rikshospitalet, der han ble liggende i ti dager. Store sår i munnen var blant de smertefulle utslagene av den alvorlige diagnosen.

– Det fysiske har vært veldig bra i høst, men det som virkelig satte meg langt tilbake er nok at immunforsvaret mitt brukte lang tid på å komme seg. Jeg var mye småsyk etterpå også, og verst for meg var det at jeg måtte reise hjem fra den siste samlingen før sesongstart med influensa. Det var da det virkelig begynte å skurre, analyserer Tande.

– Da jeg ikke fikk hoppet der, og de første hoppene mine i stedet ble under ymse forhold i Midtstua, var det vanskelig å finne noe særlig svar på hva jeg holdt på med. Så sett i ettertid, ble nok utslaget av sykdomsproblemene større enn jeg forventet, tilføyer han.

Inn mot sesongen kom han dermed kraftig på etterskudd.

– Ser jeg tidsmessig på det, ligger jeg to måneder etter alle andre, så det å forvente at jeg skal være helt i toppen med en gang, var litt dårlig vurdering. Jeg håpet selvsagt jeg skulle være det, men det var ikke sånn at jeg la meg gråtende ned i fosterstilling da jeg ikke var det, smiler Kongsberg-gutten.

Kan utfordre Kobayashi

Han nøler ikke med å konkludere med at han har et tungt halvår bak seg. Tilsvarende godt er det å føle at pilene nå endelig peker rett vei igjen.

– Det er veldig godt. Jeg koste meg glugg i hjel hjemme da jeg endelig begynte å finne ut av ting og fikk svar fra skiene rett ut fra hoppet. Det var en fantastisk følelse, smiler 24-åringen.

Foran årets tysk-østerrikske hoppuke er optimismen tilbake.

– Jeg håper selvfølgelig jeg kan få ut noen sånne hopp i konkurranse, for jeg er ganske sikker på at de beste hoppene jeg har gjort her hjemme, er på et sånt nivå at jeg skal begynne å true Kobayashi litt. Samtidig er det som regel gjennomsnittshoppet som kommer ut i konkurranse, så jeg trenger flere gode hopp, sier Tande.

Japanske Ryoyu Kobayashi har vært vinterens store hopper så langt og kommer til hoppuka som stor favoritt. Hoppuka innledes i Oberstdorf 29. desember.

(©NTB)