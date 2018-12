Det vanskelige langrennsåret: – Det går ut over alt i livet

2018 har vært et svært utfordrende år for langrennslandslaget. To av de største profilene har gitt seg, og utenfor skiløypa har det også vært tunge nedturer.

Det startet med at Marit Bjørgen takket for seg . Langrennsjentenes fremste veteran og profil ved siden av Therese Johaug la opp og etterlot et hull i landslaget. Mot slutten av året sa Petter Northug at nok er nok etter noen trøblete sesonger.

To tragiske dødsfall har også satt toppidrettslivet i perspektiv for langrennslandslaget. Først døde den tidligere landslagsløperen Vibeke Skofterud i en vannscooterulykke. Deretter fikk Ida Eide, søster til landslagets Mari Eide, hjertestans i et mosjonsløp. Johaugs bestevenninne ble erklært død dagen etter.

Mari Eide var på høydesamling da hun fikk beskjed om søsterens dødsfall. I bilen hjem hadde hun med seg landslagskollega Martin Johnsrud Sundby. Han kommer aldri til å glemme bilturen.

– Vi var på vei hjem, og det var en absurd situasjon. Vi prøvde å holde liv i humøret til Mari fram til hun fikk den tragiske beskjeden. Hun var på vei hjem for å støtte søsteren som var innlagt på sykehus, og så fikk hun den forferdelig beskjeden. Det ble en lang reise. For meg handlet det om å få henne hjem til familien sin. Vi syntes bare så utrolig synd på henne, og vi måtte bare forsøke å få denne jenta tilbake til Norge på best mulig vis. Du blir helt perpleks i en slik situasjon, sa Sundby til NTB tidligere i år.

– Mari har all mulig støtte. Ida var en jente som alle kjente, la han til.

Eide returnerte først til verdenscupen i Davos for litt over en uke siden, men hun skal gå Tour de Ski.

– Vanskelig høst for mange

Sundby kjente selv på redselen for å miste et familiemedlem da faren John Eirik ble innlagt på sykehus etter en jaktulykke.

– Det kan ikke sammenlignes. Men når man blir emosjonelt trykket til bunns, så går det ut over alt i livet. Men de to situasjonene kan ikke sammenlignes.

– Det har vært vanskelig for mange i høst, og jeg har ikke vært den som har sittet dypest i det.

Johaug, som kom tilbake fra en dopingutestengelse denne sesongen, var Ida Eides bestevenninne. De feiret bursdag sammen like før hun døde.

– Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært en tøff periode, men jeg er veldig heldig som er på det laget jeg er og at vi har det samholdet vi har. Vi henter styrke fra hverandre. Du får et perspektiv på livet, og jeg har en fantastisk kjæreste og familie som støtter og backer meg opp. Det er samhold og fellesskap som gjør at en klarer å motivere seg til å stå på videre. Støtteapparatet jeg har rundt meg med leger, psykologer og trenere hjelper meg, sa Johaug til NTB.

– Er det mulig?

Ingvild Flugstad Østberg mener hendelser som dem i 2018 har satt toppidrettslivet i perspektiv.

– Det er blitt uvirkelig mye. Det er litt sånn at er det mulig? Opp i det hele er det bra at vi er den gruppa som vi er, og jeg kjenner veldig på den tryggheten som vi har i laget. Vi kan være oss selv, vi kan snakke om alt, støtte oss til hverandre, le sammen, gråte sammen. Det er det beste med alt oppe i det her. Sammen med andre kan vi være oss selv og hente styrke i laget. Du får perspektiv på hva som virkelig betyr noe, sa Østberg til NTB under en samling på Kvitfjell.

Langrennsløperne får feire tradisjonell jul med familien, men 29. desember er det tilbake på jobb for dem som har valgt å gå Tour de Ski. Touren varer til 6. januar.