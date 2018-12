Ødegaard med ny scoring for Vitesse

Martin Ødegaard har virkelig funnet målformen i Vitesse. For tredje kamp på rad scoret han i 2-2-møtet med tabelljumbo De Graafschap i nederlandsk æresdivisjon.

Den norske landslagsprofilen utlignet til 1-1 da han på halv volley banket en klarering i hjørnet fra 16 meter. Målet kom etter 43 minutters spill.

Det var Ødegaards femte mål for Vitesse. Torsdag ble han matchvinner to minutter på overtid i 2-1-seieren over Kozakken Boys i den nederlandske cupen. Sist helg tok den innleide Real Madrid-spilleren laget i ledelsen i 2-1-seieren over Venlo i serien.

Frank Olivje sendte De Graafschap i ledelsen i det 12. minutt. Etter Ødegaards utligning tok Furdjel Narsingh hjemmelaget i Doetinchem tilbake i ledelsen like før timen spilt.

Matus Bero utlignet til 2-2 for Vitesse. Ødegaard og co. hadde lille julaften muligheten til å klatre opp til fjerdeplassen, men den utnyttet de ikke mot æresdivisjonens klart svakeste lag.

Etter 17 kamper er Vitesse nummer fem med sine 26 poeng. Det er to poeng opp til firer Utrecht.

Ajax svarte på serieleder PSV Eindhovens seier mot AZ lørdag med å vinne 3-1 over Utrecht tidligere søndag. Danske Kasper Dolberg scoret det siste målet i seieren. PSV topper tabellen med 48 poeng mot Ajaxs 46.

