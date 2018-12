WADA sier Russland hindret dem tilgang til dopinglab

Verdens antidopingbyrå (WADA) sier de forlot Moskva tomhendte etter at russiske myndigheter skal ha nektet dem tilgang til Moskvas gamle dopinglaboratorium.

– Vi var ikke i stand til å fullføre oppdraget innen fristen ettersom Russland plutselig hevdet at vårt utstyr ikke er godkjent under russisk lovgiving, sier WADA i en uttalelse og tilføyer at russerne aldri nevnte kravet ved tidligere møter.

Gruppeleder Toni Pascual i WADA sier nå at de skal skrive en rapport om det mislykkede oppdraget. Byrået har tidligere reversert en utestengelse av Det russiske antidopingbyrået, men etter fredagens utvikling kan utestengelsen gjeninnføres.

– Surprise, surprise. Er det noen som er sjokkerte, sa administrerende direktør Travis Tygart i det amerikanske antidopingbyrået.

– La oss håpe WADA har lært leksen sin og umiddelbart understreker at Russland ikke respekterer regelverket. Alt annet er et dolkestøt i ryggen på rene idrettsutøvere, sier han.

Russlands idrettsminister Pavel Kolobkov forteller lokale medier at WADAs utsendte gruppe kan returnere, uten å nevne dato for retur. Han kommenterte heller ikke WADAs uttalelser om det plutselige russiske kravet om godkjenning av utstyr.