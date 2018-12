Solskjær har allerede fått råd fra idolet Ferguson

En offensiv Ole Gunnar Solskjær ble grillet under sin første pressekonferanse som Manchester United-manager. Nordmannen la ikke skjul på at han ønsker jobben permanent.

– Jeg drømmer om å være her lenger. Hvis ikke hadde jeg ikke vært rettferdig med meg selv. Jeg hadde et perfekt liv hjemme, men så fikk jeg denne muligheten, sa 45-åringen.

En smilende Solskjær møtte mediene før fredagens trening. Han satt foran en smekkfull liten pressesal på klubbens treningssenter Carrington.

Solskjær snakket for første gang offentlig som United-manager 8.30 lokal tid. Det var snaut to døgn etter at han fikk jobben og erstattet José Mourinho.

Dette var hans første ord om spillerne han nå skal lede:

– De er fotballspillere, de er glade og i godt humør. De har oppført seg flott.

Ferguson

Solskjærs forhold til Uniteds legendariske manager Alex Ferguson ble tidlig et tema på pressekonferansen.

Fakta om Ole Gunnar Solskjær * Alder: 45 (født 26. februar 1973 i Kristiansund) * Yrke: Manager * Klubb: Molde * Trenermeritter: To seriegull (2011 og 2012) og ett cupgull (2013) med Molde * Tidligere klubber som trener: Molde (21. oktober 2015 –), Cardiff (2. januar–18. september 2014), Molde (9. november 2010–2. januar 2014) og Manchester Uniteds reservelag (2008–2010) * Klubber som spiller: Manchester United, Molde og Clausenengen * Kamper/mål totalt for Manchester United: 366/126 * Kamper/mål for Molde: 42/31 * Landskamper/mål: 67/23. * Takket nei til jobben som ny landslagstrener for Norge i 2017. * Aktuell som midlertidig manager etter at José Mourinho fikk sparken som manager i Premier League-laget Manchester United.

– Jeg har lært alt av ham. Måten han behandler folk på, måten han holdt 24 landslagsspillere sultne på med ønske om å bli bedre, svarte Solskjær på NTBs spørsmål.

Og la til:

– Jeg har selvfølgelig snakket med ham allerede. Det finnes ingen bedre å snakke med. Han er mitt idol.

– Jeg forsto ikke så tidlig at han ville bli min mentor, men siden skaden min i 2003 tok jeg notater om hva han gjorde i forskjellige situasjoner, avslørte Solskjær.

Lett program

Solskjær leder United borte mot sin gamle arbeidsgiver Cardiff lørdag kveld. Så venter to kamper på Old Trafford i romjulen (26. og 30. desember). De går mot Huddersfield og Joshua Kings Bournemouth.

Solskjær fikk spørsmål om Cardiff-tiden under fredagens pressekonferanse.

– Det var et stort steg for meg, og jeg lærte mye av det. Men jeg har evaluert og reflektert, og jeg gjorde et par feil, sa Solskjær.

Cardiff rykket ned fra Premier League til Championship med Solskjær som trener. Etter en svak start på sesongen i Championship med Cardiff fikk 45-åringen sparken.

Nordmannen kommer inn på et gunstig tidspunkt når det gjelder motstandere. Ni av Uniteds ti neste kamper går mot helt overkommelige lag.

Bare bortekampen mot Tottenham (13. januar) i samme periode kan kalles svært vanskelig.

– Vi må ta ut et lag som kan gi oss resultater. Og jeg må få mine prinsipper ut til karene, hvordan vi skal spille som et lag og jobbe sammen, sa Solskjær under presseseansen som varte i 19 minutter.

Solskjær er hentet inn til United på midlertidig basis og skal lede klubben ut sesongen. Men han fikk naturlig nok spørsmål om sjansene for å ta jobben permanent.

– Min jobb er bare å gjøre så godt jeg kan og drive klubben videre. Det er så mange managere som ønsker å være manager i Manchester United, sa han.

United-ledelsen skal ha bevilget rundt en halv milliard kroner til forsterke laget i januar-vinduet. Solskjær vil først og fremst konsentrere seg om spillerne han har.

– Jeg vil selvfølgelig få et ord med i laget. Men jobben min nå er å bli kjent med spillerne og se hvordan jeg kan gjøre dem bedre.

Stjerner

Under Mourinho har ikke United prestert opp mot potensialet på lang tid. Solskjær kan få en utfordring med å få stjernespillere som Paul Pogba og Alexis Sánchez til å få ut sitt beste på banen.

– Min jobbe er å hjelpe enhver spiller slik at de kan de kan gripe sjansen. I Manchester United er det den standarden som gjelder. Det viktigste er å være en bra lagspiller, sa han.