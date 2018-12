NIF: – Må snakke med særforbundene om kutt

Norges Idrettsforbund fikk ikke så mange penger til digitalisering da spillemidlene ble tildelt. Det fører til at NIF må i dialog med særforbundene om kutt.

Fredag ble det klart at Norges Idrettsforbund (NIF) fikk 716 millioner kroner i spillemidler fra Regjeringen. NIF hadde søkt om 753 millioner. Generalsekretær i Norges idrettsforbund, Karen Kvalevåg, sier de leverte en gjennomarbeidet og god søknad, og derfor er litt skuffet.

– Vi hadde ønsket oss en større gave, men det var en pen gave vi fikk, sier Kvalevåg til NTB.

Hun vil ikke være med på at NIF har blitt bortskjemte.

– Nei, jeg vil ikke si det. Jeg tenker at dette er mindre enn vi ønsket oss, men så var det greit nok på en måte. Vi er veldig takknemlige for at de anerkjenner den jobben vi gjør, spillemiddelsøknaden, prioriteringene vi gjør, og at vi får vår andel av økningen i resultatet til Norsk Tipping, sier Kvalevåg.

– Lagt på is

Hun er klar på at ettersom «julegaven» ikke var like stor som de hadde håpet på, må det kuttes andre steder. NIF mener det nå blir vanskeligere å få styrket utøverfinansiering til toppidretten og utvikling av mangfoldet i toppidretten.

– Det vil bli lagt på is, det vil det ikke være mulig å gjennomføre i 2019, sier generalsekretæren.

– 37 millioner kroner mindre enn ønsket gjør også jobben med fremdriften av et forprosjekt for realisering av et nasjonalt toppidrettssenter vanskeligere, fortsetter Kvalevåg.

Ikke nok til digitalisering

NIF søkte blant annet om 15 millioner til et pågående digitaliseringsprosjekt som vil gjøre hverdagen enklere og mer effektiv for blant annet idrettslagene. Via andre poster fikk NIF bevilget noe penger til digitalisering, blant annet et felles medlemssystem for idretten, men langt fra nok. Dermed må sparekniven opp av skuffen igjen.

– Det er et stykke opptil 15 millioner. Så da må vi snakke med særforbundene og idrettskretsene om hva vi skal kutte ut, hva vi skal vi gjøre mindre av i 2019, sier Kvalevåg.

«Vi opplever at Kulturdepartementet anerkjenner behovet og prosjektet, men det er kun delvis hensyntatt i tildelingen, gjennom en økning i rammetilskuddet til NIF sentralt og til særforbundene, sammenlignet med 2018 på totalt 1/3 av det omsøkte beløpet», skrev NIF i en pressemelding etter at tildelingen ble kjent.

Generalsekretæren sier idrettslagene, spesielt fleridrettslagene, har uttrykt et sterkt ønske om digitalisering og at det dermed er noe de bør få gjennomført.

– Det viktigste de trenger er forenkling og standardisering med kvalitet, sier Kvalevåg, som legger til at fleridrettslagene bruker mye tid til å oppdatere sine medlemsregistre.

– Idrettslagenes klubbadministrasjon vil bli enklere. I tillegg vil det bli bedre kommunikasjon ut mot medlemmene og de frivillige, sier Kvalevåg om noen av fordelene med digitaliseringen.

