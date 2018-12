Pogba slettet bilde etter Mourinho-exit

Poul Pogbas kontroversielle bilde satte fyr på sosiale medier, men kort etter at José Mourinho fikk sparken i Manchester United ble bildet slettet.

Samme dag som Mourinho ble sparket som United-manager la Pogba ut et bilde av seg selv med et lurt smil om munnen og teksten «caption this» (legg tekst til dette). Oppdateringen fikk sosiale medier til å koke, og bildet ble tolket som en feiring av portugiserens avgang.

Mange mente den franske superstjernen gjorde narr av Mourinho, men innlegget skal angivelig ha vært et lenge planlagt sponsorinnlegg i regi av Adidas som fikk et noe uheldig publiseringstidspunkt, omtrent samtidig med at Mourinho-sparkingen ble kjent.

Bakgrunn: Mourinho ferdig som Manchester United-manager

Det er ikke til å stikke under en stol at forholdet mellom de to United-profilene har vært anspent. Konfliktnivået har vært høyt, og forholdet mellom dem har til tider vært svært betent.

Franskmannen kom til United som verdens dyreste spiller kun uker etter at Mourinho ble ansatt i 2016, men i løpet av perioden har Mourinho kritisert og åpenlyst vist misnøye med midtbanespilleren.

25-åringen ble hentet til United med mål om å være en av lagets viktigste brikker, men har ikke levert i nærheten av det som var forventet.

Den tidligere United-kapteinen Gary Neville reagerte også på Pogbas bilde og foreslo på Twitter at kanskje franskmannen også skal forlate klubben, ved å skrive «You do one as well!».

Over 64.000 mennesker likte Pogbas kontroversielle Instagram-innlegg, som ble slettet etter ti minutter.