Rollebytte for Høgmo i FFK – Bjørn Johansen blir hovedtrener

Per-Mathias Høgmo overlater treneransvaret i Fredrikstad til Bjørn «Bummen» Johansen og blir selv sportslig leder i klubben.

Den tidligere landslagssjefen mislyktes i forsøket på å føre FFK tilbake til 1. divisjon på første forsøk. Nå lar han i stedet den mangeårige Tromsø-spilleren Johansen rykke opp fra rollen som assistenttrener og prøve seg.

Det bekrefter Fredrikstad på sitt nettsted.

Overfor VG beskriver Høgmo endringen som helt udramatisk, og han sier at det hele veien har vært planen at Johansen skulle overta som hovedtrener.

Deltid

Selv skal 59-åringen jobbe 50 prosent som sportslig leder i FFK og 50 prosent med forskning innen ledelse og prestasjonskultur.

– Jeg skal jobbe mer strategisk, utvikle klubben videre på de fleste områder og sørge for at alle ledd i klubben blir ivaretatt på en god måte. Fredrikstad trenger kompetanse, ikke bare følelser, sier Høgmo til avisen.

FFK satser på at omleggingen skal gi klubben et fundament som den kan bygge videre på i årene som kommer.

– Vi skal ta nye steg i 2019, og jeg mener at Bjørn som hovedtrener og jeg i en ny rolle skal kunne bidra til det. Jeg ser fram til å samarbeide tettere med klubbledelsen for å bygge FFK videre. Jeg har veldig tro på det prosjektet vi har startet og gleder meg til å jobbe videre med det, sier Høgmo.

Frigjør midler

Østfoldklubben opplyser også at omorganiseringen «frigjører betydelige midler som vil prioriteres til å styrke spillerbudsjettet». FFK mener kvalitet i spillertroppen og treningshverdagen blir en viktig faktor for at de skal lykkes i 2019 og oppnå målet om opprykk til 1. divisjon.

Høgmo har tidligere vært trener i klubber som Tromsø (tre perioder), Moss, Rosenborg og Djurgården. Han ledet Norges herrelandslag mellom 2013 og 2016. I 2000 tok han Norges kvinnelandslag til OL-gull.