– Jeg går ikke på ski fordi jeg må…

– Det er ikke fordi jeg må at jeg stadig satser for fullt på langrenn. Det er fordi jeg vil, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen (31) til ABC Nyheter.

VAL SENALES, ITALIA (ABC NYHETER): Det er snart tolv år siden Astrid Uhrenholdt Jacobsen VM-debuterte med å vinne sprintgull i Sapporo som junior bare 20 år gammel.

Siden har hun fått med seg to stafettgull i VM og ett i OL og seks andre medaljer. Men ingen flere individuelle gull.

– Jeg har en drøm om å gjøre noe med det i vinter, sier hun til ABC Nyheter.

– På ti kilometer klassisk i Seefeld?

– Ja. Jeg vet jo godt at det er større favoritter enn meg, men det er en drøm jeg har, sier Uhrenholdt Jacobsen.

– Utrolig artig

Men det er ikke først og fremst drømmen om enda en medalje som gjør at hun fortsatt satser for full på langrennsskiene.

Hun liker det rett og slett. Og hun har ingen planer om å gi seg.

– Nei, det har jeg ikke, sa hun til ABC Nyheter under landslagssamlingen i italienske Val Senales noen få uker før sesongstarten.

– Det er ikke fordi jeg frykter livet utenom skisporet eller fordi jeg ikke har noe annet å gjøre. Det er fordi jeg synes det er så utrolig artig å gå på ski og trene. Jeg ser at det gir resultater, og kan ikke tenke meg noe som gir meg en bedre følelse enn en konkurranse hvor alt stemmer. Det er ingen andre arenaer i livet hvor du kan få oppleve det på den samme, fysiske måten som i idretten. Derfor fortsetter jeg. Denne sesongen får jeg også ekstra inspirasjon av at Therese er tilbake og av at vi har fått ny trener.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen vant VM-gull på sprint som 20-åring i 2007. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

– Det kommer sesonger etter denne…

– Det får jeg ta stilling til når denne er over. Jeg blir eldre og jeg har mye annet å gjøre, men det eneste jeg vet nå, er at jeg er veldig motivert for denne sesongen. Så får jeg se når den er over.

– Koser meg med medisinstudiet også

Når hun en gang kommer til mål og er ferdig med skikarrieren, kommer Astrid kanskje til å være blant de som har brukt lengst tid på medisinstudiet. Det er ti år siden hun begynte

– På de årene har jeg gjort unna fire år av studiet. Da har jeg igjen to år. Jeg er ikke lei, tvert imot koser jeg meg med studiet også, det blir bare mer og mer spennende og interessant, og jeg gleder meg til å begynne å praktisere det jeg har lært.

– Det betyr at du parallelt holder på med to store prosjekter, de fleste har nok med å få tid til ett av dem.

Luksusproblem

– Jeg har fått tilrettelagt studiet, men likevel hender at det er vanskelig å få dagene til å gå opp. I den grad det i det hele tatt er noe problem, så ser jeg på det som et luksusproblem. Jeg driver med to store og krevende ting, og synes begge to er veldig morsomme og spennende. Selvfølgelig må jeg prioritere, men det tror jeg gjør meg bedre og mer bevisst både i studiet og på ski. Selv om jeg på begge arenaer må tilpasse meg og ta hensyn, føler jeg at jeg er sjef over mitt eget liv og gjør det liker. Jeg er kort og godt privilegert, sier Uhrenholdt Jacobsen, som foran denne sesongen har trent mindre sammen med landslaget enn tidligere.

– Det betyr bare at jeg har fått treningen tilpasset resten av livet mitt. Jeg tror ikke jeg hadde trent noe mer eller bedre om jeg ikke hadde hatt studiene ved siden av, sier hun som ikke har vært på seierspallen etter et individuelt verdenscuprenn siden mars 2016.

Kanskje skjer det igjen til vinteren?

Ingen dramatikk

Så langt har hun vært et stykke unna med 9. og 16. plass i de to individuelle verdenscuprennene hun har gått, og i helgen deltok hun ikke en gang i Davos. På vårt forsøk for å få forklart hvorfor det butter imot for Uhrenholdt Jacobsen, svarer Gro Eide, medieansvarlig for langrennslandslaget, at hun «ikke har noe ønske om å prate noe nå. Prøv igjen etter jul».

Trener Ole Morten Iversen avviser at det ligger noe dramatikk bak:

– Astrid, og Heidi Weng, har nå en lengre treningsperiode før Tur de Ski. Det har ligget i planen siden i sommer at de skulle stå over rennene i Davos.