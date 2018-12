Løwstrøm Nyenget og Svendsen med friplass i Tour de Ski

Martin Løwstrøm Nyenget og Anna Svendsen sikret seg i helgen friplass i Tour de Ski. Den norske troppen offentliggjøres mot slutten av uka.

Sammenlagtlederne etter åpningsrennene i Skandinavisk Cup er sikret Tour-billett, og Løwstrøm Nyenget og Svendsen sanket flest poeng under åpningsrennene i Östersund.

Tromsø-løper Svendsen vant fredagens sprint og fulgte opp med niendeplass på 10 kilometer fri teknikk søndag. Løwstrøm Nyenget ble nummer seks på sprinten og fire på 15-kilometeren i fri teknikk.

Lørdagens klassiske distanserenn i Östersund måtte avlyses som følge av streng kulde. Dermed ble poengfangsten i de to øvrige rennene utslagsgivende for hvem som kapret friplassene til Tour de Ski.

Johaug i tenkeboksen

Det er ventet at Norges Skiforbund presenterer den norske Tour-troppen mot slutten av uka. Flere av landslagsløperne har signalisert at det kan være aktuelt å droppe det tøffe rennprogrammet før og etter nyttår for å fokusere på VM i Seefeld.

I forbindelse med helgens verdenscuprenn i Davos sa Therese Johaug at heller ikke hun er helt sikker på at det blir Tour-start.

Johannes Høsflot Klæbo har gjentatte ganger sagt at det frister å gå Touren, men at han venter med å ta den endelige avgjørelsen til like før det norske uttaket. 22-åringen vil vurdere totalbelastningen.

Haga-nei

Av de norske kvinnene er den dobbelte OL-mesteren Ragnhild Haga den som har vært tydeligst på at det ikke blir aktuelt å gå Tour de Ski. Åsen-løperen hadde suksess med å droppe Touren foran vinterlekene i Sør-Korea sist sesong, og velger trolig samme opplegg foran Seefeld-VM.

En annen dobbelt OL-vinner, Simen Hegstad Krüger, har også sagt at han vurderer å droppe rennene i Italia, Sveits og Tyskland.

Martin Johnsrud Sundby sa på sin side til NRK søndag at han er overrasket over at enkelte velger å droppe det som oppmerksomhetsmessig for langrennssporten er noen av de viktigste rennene i løpet av vinteren.

