Sverre Lunde Pedersen måtte gi tapt for russisk skøytekomet

Sverre Lunde Pedersen gikk en god 5000 meter, men fikk kraftig bank i samløp med den russiske kometen Danila Semerikov. Han var likevel fornøyd med fjerdeplass.

Også de seiersvante nederlandske løperne, med Patrick Roest og Sven Kramer i spissen, fikk seg en kraftig advarsel.

Sverre Lunde Pedersen gikk i par med den storvokste russeren. Semerikov gikk forrykende i Polen på 10.000 meter forrige helg, men da fikk han det tungt mot slutten. Denne gangen snudde han på taktikken og sto for en avslutning det luktet svidd av.

Det ble god matching for bergenseren underveis, men han klarte ikke å svare da Semerikov startet spurten med tre runder igjen. Semerikov slo til med to runder på 28,1 og 28,2 og parkerte sin norske parkamerat. Han gikk inn til 6.08,96 og slo ledertid Roests 6.09,82. Det var dessuten banerekord i Thialf-hallen.

– Det var litt spesielt. Jeg følte at jeg nesten sto stille da han slo til, svarte nordmannen på spørsmål om hvordan han følte seg da russeren dro fra tre runder før slutt.

Pedersen noterte pene 6.11,63, som holdt til fjerdeplassen. Han var et drøyt sekund bak Kramer på tredjeplass.

– Jeg synes jeg gjorde et solid løp og er fornøyd med fjerdeplassen. Jeg føler meg ikke helt rå ennå, og 6.11 lover bra for resten av sesongen. Jeg har vært litt småsyk og ikke fått gjort alt jeg skulle foran sesongen. At jeg henger med de beste synes jeg er lovende, sa Pedersen til NRK.

Håvard Bøkko gikk jevnt og godt før han fikk en liten smell mot slutten og endte på 12.-plass med 6.20,81.

Den nederlandske stjernen Kramer hadde sitt comeback etter en ryggskade. I første par noterte han 6.10,61, som holdt til pallplass.

– Jeg er ikke fornøyd med annenplasser, så jeg har nok mer å komme med framover, sa luringen Kramer til NRK.