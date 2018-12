Bunnlaget Southampton stoppet Arsenals ubeseirede rekke

Innbytter Charlie Austin ble kampens helt da han senket Arsenal med sin 3-2-scoring fem minutter før slutt i søndagens elleville Premier League-oppgjør.

Med det tok Southampton tre meget viktige poeng og stanset samtidig Arsenals rekke på 22 kamper på rad uten tap.

Danny Ings sendte hjemmelaget i ledelsen to ganger, men Arsenals Henrikh Mkhitaryan utlignet begge ganger. Mot slutten av kampen tok Arsenal over og skapte mange sjanser, men etter 85 minutter serverte Shane Long en nydelig ball inn til Austin, som headet inn seiersmålet.

Tre innlegg ble til tre hodestøt i mål for vertene i det som var en fartsfylt kamp.

– Vi visste at de crosspasningene ville være farlige, vi har jobbet med dem hele uka, og jeg var der for å sende dem i mål, sa tomålsscorer Ings til BBC etter kampen.

Seieren var Southamptons første på 13 kamper i serien, og klubben går med det opp fra nest sisteplass til trygg grunn på 17.-plass. Det var også klubbens første hjemmeseier for sesongen.

Les også: West Ham stormer videre

Arsenal best

Arsenal åpnet friskest og skapte kampens første sjanse ved Pierre-Emerick Aubameyang, men det var hjemmelaget som gikk opp i ledelsen etter et strålende innlegg fra Matt Targett på venstrekanten. Mellom forsvar og keeper dukket Ings opp og headet inn sin første for kvelden.

Etter snaue halvtimen svarte Arsenal da Nacho Monreal stormet fram mot dødlinjen. Spanjolen slo ut i feltet til Mkhitaryan, som stanget inn utligningen fra drøyt elleve meter.

To minutter før pause skulle Ings vise seg fram på nytt. Nathan Redmond lobbet inn et innlegg over Laurent Koscielny, og der var Ings nok en gang. Med enda et hodestøt sendte han ballen i en bue i det høyre hjørnet.

Les også: Tap for King og seier for Sørloth i Premier League

Etter hvilen jaget Arsenal utligning, og etter 52 minutter gjorde Oriel Romeu en kjempetabbe foran egen sekstenmeter. Han surret bort ballen til Alexandre Lacazette, som spilte til Mkhitaryan. Armenieren skjøt fra omtrent 20 meter, og via innsiden av foten til en Southampton-spiller trillet ballen i mål.

Kreminnlegg

Kvarteret før slutt feiret hjemmelaget for nok en scoring, denne gangen etter corner. Det tok noen sekunder før de oppdaget at linjedommeren korrekt vinket av for offside.

Fem minutter før slutt skulle imidlertid avgjørelsen falle. Long fikk ballen på høyrekanten og slo en krempasning inn til Austin. Bernd Leno i Arsenal-buret satset alt på å få hendene på innlegget, men bommet, og på bakerste stolpe stanget Austin inn 3-2 til ellevill jubel fra hjemmefansen.

– Southampton fortjener ros. De hadde en kampplan og holdt seg til den, men det er skuffende av oss. Vi er frustrerte over at den ubeseirede rekken er over. Vi hadde sjanser til å vinne kampen, sa Arsenals Alex Iwobi til BBC etter kampen.

Arsenals Koscielny var for øvrig tilbake fra skade og fikk sin første Premier League-kamp siden april.

Mohamed Elyounoussi var ikke med i Southampton-troppen ettersom han bare har gjennomført én trening siden skadeavbrekket.