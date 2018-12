Tandrevold gjentok OL-bommen på stafetten i Hochfilzen

Norge leverte en ujevn stafett, og spesielt Ingrid Tandrevold fikk det tungt da hun fikk en reprise fra OL med to strafferunder. Det ble 6.-plass til slutt.

Italia vant verdenscupstafetten i Hochfilzen 8,1 sekunder foran Sverige, mens Frankrike på tredjeplass ble slått med 11,8.

Karoline Knotten ble kastet inn på laget og fikk kort tid på å forberede seg. Hun vekslet 51,7 sekunder bak Italia, og hun måtte bruke ett ekstraskudd på hver av skytingene. Likevel en godkjent etappe med tanke på forutsetningene.

Tiril Eckhoff på annenetappen måtte bruke to ekstraskudd på liggende skyting. Hun tapte ytterligere 15 sekunder, men på stående skjøt hun derimot perfekt og plaffet ned alle blinkene i raskt tempo. Hun gikk ut 38 sekunder bak Slovakia i ledelsen. Hun vekslet som nummer seks, halvminuttet bak.

Ba om unnskyldning

Ingrid Tandrevold måtte bruke to ekstraskudd på liggende, men hadde likevel gått Norge opp til 4.-plassen. Avstanden opp var reduserte til 21 sekunder bak Hviterussland, som hadde overtatt føringen.

Sammen med Italias Dorothea Wierer luktet hun også på teten inn mot stående skyting, men akkurat som i OL måtte den unge Fossum-løperen ut i to strafferunder. Avstanden opp var plutselig blitt over 1.20 minutter.

– Jeg har ikke så mye mer å si enn unnskyld. Karoline blir kastet inn og gjør en kjempeetappe. Tiril gjør en god etappe, og jeg var i en god posisjon. Jeg har ingen forklaring, men skalv i beina og hadde ikke kontroll, sa den tapre jenta gråtkvalt til NRK.

Klatret

Marte Olsbu Røiseland gikk ut nesten 1.30 minutter bak på en åttendeplass. Den norske ankerkvinnen brukte ett ekstraskudd på første liggende. Hun fikk også en bom på stående, men klarte likevel å avansere to plasseringer og kortet ned avstanden til Italia til 1.24 minutter.

– Jeg er fornøyd med ett ekstraskudd på hver av skytingene. Jeg følte at det var litt vinn eller forsvinn for min del. Vi viste at vi kan være med. Ingrid var litt uheldig på sin etappe, men det er slik som kan skje. Jeg er sikker på at hun kommer sterkere tilbake, sa Olsbu Røiseland.