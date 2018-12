Kristoffersen godt over sekundet bak Hirscher

Det ble fullstendig bom for Henrik Kristoffersen i storslalåmrennet i Alta Badia. Han ble bare nummer 14 da Marcel Hirscher vant med over 2,5 sekunder.

Som tellende resultat har ikke Kristoffersen gjort det dårligere i verdenscupen siden 24.-plassen i Aspen-slalåmen 19. mars 2017. I storslalåm er det hans svakeste renn siden han kjørte ut i Val d’Isère i desember 2015.

– Det var humpete under skiene, men jeg har ingen svar på hvorfor det gikk som det gikk, sa Kristoffersen til NTB etter skuffelsen i Alta Badia.

Der den ene toppalpinisten etter den andre slet tungt i finaleomgangen, viste Hirscher igjen at han er i en helt egen klasse. Østerrikes superstjerne fikk bare større og større luke ned den italienske traseen.

Mot slutten holdt han på å rotet det skikkelig til, men unngikk en hekt og var i mål utrolige 2,52 sekunder foran finalens store overraskelse Thomas Fanara fra Frankrike. Det var Hirschers sjuende triumf i Alta Badia (seks i storslalåm, én i slalåm).

Vet ikke

Kristoffersen var ikke i nærheten av pallen. Han slet i svingene og tapte tideler hele veien ned. Til slutt endte han 3,65 sekunder bak Hirscher. Som regel er Kristoffersen alltid på pallen når han kjører renn.

– Hirscher er totalt uslåelig om dagen. Akkurat nå vet jeg ikke hva som skal til, sa han.

Rælingen-alpinisten hadde heller ingen god første omgang, men med en femteplass øynet han likevel nok en tur på verdenscuppodiet. Før finalen var han 33/100 bak tredjeplassen. Opp til Hirscher skilte det 1,33 sekunder.

– Det er bare ikke godt nok. Jeg taper jevnt hele veien til Hirscher. Det er bare litt for dårlig hele veien, sa Kristoffersen til NRK etter første omgang.

I finalen skulle det gå betydelig verre for 24-åringen.

Klatret

Dermed kunne Leif Kristian Nestvold-Haugen for en gangs skyld glede seg over at han havnet foran lagkameraten på resultatlista. Han klatret fire plasser og ble nummer tolv.

Lørdagens suverene utforvinner Aleksander Aamodt Kilde gjorde seg ikke bort i storslalåmrennet og tok 17.-plassen. Han gjorde et byks på fire plasser i finalen, mens Rasmus Windingstad endte på 25.-plass.

Fire nordmenn måtte se finaleomgangen fra sidelinjen. Bjørnar Neteland, som hadde 63 som startnummer, var nærmest å ta seg videre. Med sin 34.-plass var han 42/100 sekund fra å avansere. Marcus Monsen ble nummer 55, mens både Fabian Wilkens Solheim og Lucas Braathen kjørte ut.

Det blir et tett program for Kristoffersen og co. framover. Allerede mandag står parallellstorslalåm på verdenscupmenyen, mens det torsdag er storslalåm i Saalbach-Hinterglemm. To dager senere skal det kjøres slalåm i Madonna di Campiglio.