Mourinho: – Liverpool nyter følelsen av å ha flaks

Manchester United-manager José Mourinho kjenner igjen flytsonen Liverpool er inne i. Før søndagens storkamp påpeker han at rivalen har hatt flaks den siste tiden.

United kommer til Anfield hele 16 poeng bak Liverpool. Mourinho har selvsagt fått med seg at Jürgen Klopps menn har hatt marginer på sin side de siste ukene.

– Naturligvis er de sikre på seg selv. De topper tabellen, og de nyter følelsen av å være heldige og at alt går deres vei. Jeg kjenner selv godt til den følelsen, sier United-manageren og kommer med eksempler på Liverpools flaks:

– De vet hvordan de slo Everton, og de vet at åpningsmålet i forrige ligakamp var offside. De vet også at de kunne ha røket ut mot Napoli i siste sekund. De har denne følelsen som jeg også har hatt når mine lag har toppet ligaen.

Liverpool slo Everton i byderbyet etter en tabbe av keeper Jordan Pickford fem minutter på overtid. Deretter var det klar offside før Mohamed Salah ga rødtrøyene ledelsen mot Joshua Kings Bournemouth på veien mot en 4-0-seier.

I midtuken berget Alisson Liverpools avansement i mesterligaen med en spektakulær redning på tampen av 1-0-seieren over Napoli.

Manchester United er for lengst ut av tittelkampen, men storklubben håper å fortsette sin gode ligarekke mot erkerivalen. Old Trafford-laget har ikke tapt for Liverpool i Premier League på åtte kamper.

– De vet at de trenger hvert eneste poeng for å bli mestere. Jeg tror de er profesjonelle og respekterer Manchester United. De vet at vi kan gå dit (Anfield) og vinne, sier Mourinho.

Liverpool har ikke vunnet den engelske toppdivisjonen siden 1990. Med seier over United søndag vil de ta tilbake tabelltoppen fra Manchester City, som lørdag slo Everton 3-1.