Jarstein-tap overskygget av tragisk dødsfall

Rune Almenning Jarstein og Hertha Berlin røk 1-2 for Stuttgart i tysk Bundesliga lørdag, men et brått dødsfall satte resultatet fullstendig i skyggen.

Etter kampslutt opplyste Stuttgart i en uttalelse at lagkaptein Christian Gentners far hadde kollapset på tribunen under kampen. Senere på kvelden kom beskjeden om at livet hans ikke sto til å redde.

Herbert Gentner skal ha blitt behandlet av medisinsk personell på stedet, men døde likevel som følge av illebefinnendet.

«Stuttgart sørger over bortgangen til Christian Gentners far, Herbert Gentner, som døde på stadion etter VfBs hjemmekamp mot Hertha Berlin», heter det i en uttalelse fra Stuttgart.

«Hele klubben sender sine kondolanser og sin støtte til Gentner-familien i denne vanskelige tiden», står det videre.

Som følge av det uventede dødsfallet møtte ingen av Stuttgart-spillerne pressen etter lørdagens kamp.

Gómez-dobbel

Både landslagsmålvakt Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred spilte fra start for Hertha på bortebane, men kunne ikke forhindre at hovedstadsklubben måtte reise poengløs hjem.

Det var riktignok gjestene som tok ledelsen ved Maximilian Mittelstadt sju minutter før pause, men i annen omgang kom hjemmelaget fryktelig tilbake.

Først kastet spissveteranen Mario Gómez seg våkent fram og satte inn utligningen, og deretter gjorde samme mann sitt annet mål for dagen og ble matchvinner foran egne fans. Målet som avgjorde kampen kom 14 minutter før full tid.

Per Ciljan Skjelbred spilte hele kampen på Herthas midtbane og ble tildelt gult kort med sju minutter igjen å spille.

Storseier for Bayern

Håvard Nordtveit har slitt med skade den siste tiden og var ikke med i Hoffenheims tropp i 0-0-kampen mot Borussia Mönchengladbach lørdag.

I kamptroppen var heller ikke Iver Fossum da Hannover røk 0-4 for Bayern München lørdag. Joshua Kimmich, Serge Gnabry, David Alaba og Robert Lewandowski scoret for storklubben.

Borussia Dortmund topper tabellen og kan øke forspranget til konkurrentene med seier over Werder Bremen senere lørdag. I øyeblikket skiller det seks poeng ned til Mönchengladbach og Bayern på plassene bak.