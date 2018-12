Kilde med suveren utforseier i Val Gardena

Aleksander Aamodt Kilde fikk det endelig til å klaffe og tok en knusende seier i lørdagens utfor i Val Gardena. Heller ikke Aksel Lund Svindal var i nærheten.

Fra startnummer seks suste Kilde styggfort ned den italienske Saslong-løypa. Luken økte hele veien til daværende leder Mauro Caviezel, og i mål så han en ledetid på saftige 1,12 sekunder.

Senere la flere løpere seg imellom, men den østerrikske toeren Max Franz var så langt bak som 86/100 sekund. Svindal ble av mange sett på som Kildes største trussel, men han fikk det ikke helt til å stemme. Superveteranen kjørte ned til sjuendeplass og ble slått med 1,08 sekunder.

– Det er deilig å kunne roe ned nervene nå som alle er i mål. I Val Gardena kan mye skje hvis vinden snur. I dag satt det 100 prosent, og det er helt fantastisk. Det er 2,5 år siden sist, sa Kilde til NRK i sitt seiersintervju.

26-åringen fra Bærum fikk sitt definitive gjennombrudd i 2015/16-sesongen. Da vant han sine to første (og inntil lørdag eneste) verdenscuprenn og tok sammenlagtseieren i super-G-cupen. Forrige sesong trøblet han tungt med nytt utstyr, men i vinter har det endelig løsnet.

Har tenkt mye

For to uker siden gjorde han et etterlengtet comeback på verdenscuppallen da han delte tredjeplassen med Svindal og Dominik Paris etter super-G-rennet i Beaver Creek.

– I dag hadde jeg en følelse jeg ikke har hatt på lenge. Jeg følte det var bra fra jeg staket ut, sa Kilde.

– Hvordan har ventetiden vært?

– Det har selvsagt vært opp- og nedturer. Jeg har tenkt mye på hva jeg bør gjøre for å komme opp på toppen igjen.

Svindal måtte vente lenge før han fikk kjøre. Marc Gisin på startnummeret foran fikk et brutalt møte med bakken da sveitseren krysset skiene på kanskje det verste stedet i løypa å kjøre ut på.

Hyllet kameraten

Da Svindal endelig fikk sette utfor, gikk han aggressivt ut. Han lå bak med 32/100 allerede ved første mellomtid, men tapte deretter markant mindre til Kilde enn hva andre hadde gjort.

Før femte mellomtid røynet der imidlertid på, og Svindal måtte til slutt se at han var over sekundet bak lagkameraten. Etterpå hyllet han Kilde.

– Det var en helt rå runde av Aleks. Vi vil slite om han gjør dette hver helg, for dette var utrolig bra gjennomført. Det er alltid deilig å få det til når ting har buttet og man har hatt mye stang ut, sa Svindal til NRK.

Jansrud sliter med utforformen. Lørdag skuffet han stort da han var i mål hele 2,28 sekunder bak Kilde. Det holdt til en 26.-plass.

– Det er frustrerende. Jeg følte jeg hadde gjort et veldig godt løp, så det er et eller annet som ikke vil seg. Nå må jeg tilbake til tegnebrettet, sa Jansrud.

Fra startnummer 32 kjørte Adrian Smiseth Sejersted inn til en 16.-plass, mens Stian Saugestad kjørte ut.