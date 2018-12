Mäkäräinen vant da de norske skiskytterkvinnene ble statister

Kaisa Mäkäräinen tok jaktstartseieren i Hochfilzen lørdag. Tiril Eckhoff og Ingrid Tandrevold klarte ikke å ta seg opp i toppen og endte på 16.- og 17.-plass.

Det var den finske løperens tredje verdenscupseier denne sesongen. Hun vant foran Paulína Fialková fra Slovakia, mens fredagens sprintvinner Dorothea Wierer tok tredjeplassen.

Eckhoff ble beste norske på 16.-plass og hadde ett minutt og seks sekunder å ta inn på ledende Wierer. Mäkäräinen gikk ut nærmest i rygg på den italienske kvinnen.

Wierer tålte ikke åpningsfarten til forrige sesongs verdenscupvinner og pådro seg to strafferunder på første liggende skyting. Mäkäräinen holdt seg til ett bomskudd.

Spennende

Best innledningsvis var derimot slovakiske Fialkova, som var feilfri fram til siste stående. Men både Mäkäräinen og Wierer viste god form i sporet, og det var tre kvinner som var likt inn til den avgjørende skytingen. Alle pådro seg en strafferunde, mens polske Monika Hojnisz som var feilfri og gikk først ut.

Hun ble tatt igjen under sisterunden og endte på fjerdeplass.

Eckhoff fikk én bom på første liggende, mens Tandrevold fra startnummer 20 var feilfri. Også på den neste liggendeskytingen bommet Eckhoff én gang og falt nedover på listene, mens Tandrevold hadde gått seg opp til åttendeplass etter to skytinger.

– Litt bedre

På første stående ble det tre bom på Tandrevold, mens klubbvenninnen fra Fossum fikk tre. Eckhoff og Tandrevold fikk én runde på den siste.

– Det gikk litt bedre enn i går, men man må skyte null hvis man skal klatre på listene, ikke fire, sa Eckhoff til NRK.

Marte Olsbu Røiseland startet lenger bak, og det ble ikke bedre med to bom på den andre liggendeskytingen. Til tross for ytterligere to bomskudd gikk hun seg opp fra 47.-plass til 30.-plass til slutt.

Emilie Kalkenberg skulle også gått jaktstarten, men stilte ikke til start.