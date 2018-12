Svindal etter super-G-triumfen i Val Gardena: – En deilig seier

Norge sikret tre av de fire øverste plassene i super-G-rennet i Val Gardena. Aksel Lund Svindal vant, mens Kjetil Jansrud ble nummer tre.

Svindal lot seg ikke påvirke av en ødelagt tommel eller et vondt kne da han fredag kjørte inn til sin 36. seier i verdenscupkarrieren, den 17. i super-G.

– Det kjennes veldig bra, det var en deilig seier. Jeg vet ikke hvorfor. Noen ganger bare sklir det på og så vinner man, mens det andre ganger sitter det lengre inne, sa Svindal til NRK da seieren var i boks.

I november opererte han tommelen etter at han falt under en utfortrening i Copper Mountain. I tillegg har en hel alpinverden holdt pusten mens Svindal skulle bestemme seg for om kneet hans tålte en sesong til i bakkene eller ikke.

Men kneet var bra nok til å bære Svindal i høy fart ned bakken i Val Gardena.

– Kjørte vilt nok

Fredag lot han skader være skader da han jaktet tiden til Christof Innerhofer. Fra startnummer 13 suste han nedover bakken i Val Gardena.

Italieneren ledet med tiden 1.28,7 da Svindal satte utfor. 35-åringen matchet mellomtidene til italieneren, og i 115 km/t suste han ned mot mål 5/100 sekund foran Innerhofer og inn til ledelse.

Svindals tid var det ingen som kunne matche, og dermed kjørte han inn til sesongens første verdenscupseier og sin femte super-G-seier i den norditalienske bakken.

– Jeg kjørte vilt nok til at det ble raskt, men gjorde ikke så store feil at jeg kjørte ut, sa Svindal til NRK.

Kamerater på pallen

De norske kjørerne leverte solid laginnsats fredag. Kjetil Jansrud kom i mål 27/100 bak Svindal og tok 3.-plassen.

– Jeg synes jeg kjørte helt OK. Det var nok partier jeg traff perfekt, men også noen svinger hvor jeg kjørte litt «safe», sa Jansrud til NRK etter løpet.

Aleksander Aamodt Kilde tapte tid fram til de to første mellomtidene, men kjørte et godt renn. I mål kom Kilde 0,66 bak Svindal. Det holdt til 4.-plass. Vanligvis heter det at det er «den sure fjerdeplassen», men Kilde deppet på ingen måte.

– I dag føler jeg at jeg vant 4.-plassen. Jeg er langt fra pallen egentlig, men samtidig er det så tett bak meg. I dag kjører jeg ikke bra nok til å ligge der oppe heller. Jeg føler jeg har mere inne, sa Kilde til NRK.

– Man må treffe og ta litt risiko

Adrian Smiseth Sejersted startet lynraskt og lå tett bak tiden til Svindal etter første mellomtid. I midtpartiet fortsatte unggutten i samme tempo, men mot slutten av løypa gikk tidelene fort. Sejersted tok en sterk 7.-plass.

Lørdag er det utfor på programmet, og Svidal sier til NRK at han føler han har gode sjanser til å hevde seg i toppen.

– Jeg har like gode sjanser som jeg hadde i dag, men sjansen skal gripes. Det betyr at man må treffe og ta litt risiko. Man må finne en fin balanse, så får vi se hvordan det går, sier Svindal.