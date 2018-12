Reginiussens hodestøt ga første RBK-poeng i siste europaligakamp

I det 86. minutt stanget Tore Reginussen inn 1-1 borte mot tyske RB Leipzig. Med det unngikk Rosenborg å tape samtlige gruppekamper i europaligaen.

Scoringen og poenget var alt annet enn fortjent, men Rosenborg kunne glede seg over at trønderklubben slapp å stå helt tomhendt igjen etter sesongens gruppespill.

For det tyske hjemmelaget var det sene baklengsmålet skjebnesvangert. Reginussens heading hjalp Celtic til 16-delsfinale på RB Leipzigs bekostning. RBKs stopperveteran satte hodet på et frekt innlegg fra Birger Meling.

– Da jeg først var der oppe og fikk et så perfekt innlegg, var det ingen tvil. Da skulle ballen i mål, sa Reginiussen til TV 2 og la til:

– Vi fikk kjørt oss i perioder, og det var tøft. Det var en voksen kamp, men vi prøvde. I lange perioder sto vi godt. Dette betyr mer enn det ene poenget. Å gå gjennom gruppespillet uten poeng ser ikke pent ut. Ett poeng er ikke bra det heller, men det er adskillig bedre enn null.

Klasseredninger

Rosenborg kunne lett tapt med stygge sifre om det ikke hadde vært for eminente André Hansen. Målvakten sto nok en gang en praktkamp mellom stengene. Spesielt redningen hans sju minutter før 1-1-målet var det høy klasse over.

Da greide Hansen å nekte Yussuf Poulsen scoring med baksiden av låret. Etter en time sto han også i veien for dansken. Med en fingertupp fluktet han ballen i stolpen og ut.

To minutter ut i annen omgang scoret Matheus Cunha målet som lenge lå an til å sende RB Leipzig videre til cupspillet sammen med gruppevinner Salzburg, som fikk med seg 2-1-seier i bortemøtet med Celtic i Glasgow. Via Reginiussen sendte Cunha ballen i en bue over Hansen.

Traff tverrliggeren

De tyske vertene burde scoret langt mer. Allerede etter to minutter kom Jean-Kévin Augustin til en kjempesjanse, men forsøket fra seks meter gikk ikke innenfor Hansens målstenger.

Like før pause headet Willi Orban ballen i tverrliggeren. I løpet av første omgang ropte tyskerne flere ganger på straffe, men uten å få gehør.

Rosenborg spilt tamt og skapte nesten ikke noe som helst den første timen, men i det 71. minutt viste Samuel Adegbenro at trønderne hadde litt å komme med likevel. Kun en god redning fra Yvon Mvogo nektet RBK utligning.

Kvarteret senere skulle den komme. Reginiussens vakre hodestøt ga trønderlaget en liten opptur i europaligaavslutningen. I høst har Rosenborg blitt herjet med i så å si alle gruppekamper. Spillemessig slet de også torsdag, men knep med seg et sjelden bortepoeng i Europa.

