Hegerberg visste om Ballon d'Or-prisen i to uker

Ada Hegerberg avslører i et New York Times-intervju at hun i godt over ti dager var klar over at hun kom til å vinne Gullballen som tidenes første kvinne.

Allerede to uker før utdelingen fikk den norske Lyon-stjernen vite utfallet. Det var klubbens pressesjef som tok henne inn på et møterom og slapp nyheten. Til New York Times forteller Hegerberg at hun tok til tårene. I gledesrus løp hun til bilen og ringte sin forlovede Thomas Rogne. – Vi begynte å le, for så å gråte. Deretter lo vi igjen, sier Hegerberg til den amerikanske storavisen. Da hun møtte opp til prisgallaen i Paris to uker senere, ga hun uttrykk for at hun ikke viste noe. Hegerberg fjernet landslagsvenninner i sosiale medier LES SAKEN – Jeg står her og skal forhåpentligvis stikke av med en Ballon d’Or, sa Hegerberg til VG. Hun kom iført en gullkjole. Selv kalte hun det som gambling, men nå viser det seg at det på ingen måte var et tilfeldig valg av en uvitende prisvinner. Hegerberg går inn i historien som tidenes første vinner av Gullballen på kvinnesiden. (Se video: – Nok et eksempel på latterlig sexisme i idretten)