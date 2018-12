EM-håpet lever for Norge, 33-26-seier over Spania

De norske håndballjentene må innstille seg på en thrillerkveld etter 33-26-seieren over Spania i EM onsdag. Norge trenger hjelp for å gå til semifinale.

– Nå er det bare hjem (til hotellet) og håpe på hjelp fra Ungarn, sier Heidi Løke til NTB.

Spanjolene, eneste lag uten poeng i puljen i hovedrunden, hengte seg på Norge nesten hele 1.-omgangen. Norge slet fælt i forsvar, og keeperne Silje Solberg (én redning på elleve skudd) og Katrine Lunde (to på ti) hadde en uvanlig tam halvtime.

Dermed var et innsatsfylt Spania med for fullt da andreomgangen startet med norsk 18-17-ledelse.

Norge skaffet seg et fastere grep i løpet av noen få minutter etter pause. Spania ble løpt i senk og straffet for tekniske feil i angrep i flere perioder.

Løft

– Spania spiller nå mer og mer slik de gjorde før da de var gode. Vi trengte en omgang til å justere oss til det, og vi måtte bli mer årvåkne. Det bedret seg veldig i 2. omgang, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 3.

Lunde løftet sitt keeperspill radikalt. Stine Bredal Oftedal spilte en ny meget god kamp. Høyrekantene Malin Aune og Marit Røsberg Jacobsen viste form og scoret mye.

Lunde skal ikke følge Ungarn – Romania på TV.

– Jeg vet ikke engang helt forutsetningene, sier Lunde til NTB.

– Vi kunne scoret mange flere, men vi er glade for måten vi har løftet oss på siden Brest (gruppespillet), sa Hergeirsson.

Hjelp

For å nå semifinale er Norge helt avhengig av at Ungarn slår Romania. Skjer det, vil plutselig Norges 38-25-seier over ungarerne tidligere i EM kunne bli svært verdifull.

– Jeg tror Romania er et sterkere lag. De har et kollektiv og mer erfaring. Hvis Ungarn får full flyt, mens Romania får litt never, kan det bli jevnt. Vi skal heie på Ungarn, sa Hergeirsson, som la til at det norske laget følger kveldens avgjørende kamper fra spillerhotellet.

Den norske EM-skjebnen vil høyst trolig ikke bli klar før etter siste kast i onsdagens senkamp (start 21.00) mellom Tyskland og Nederland.

Seieren over Spania gjør at Norge så godt som er sikret kamp om 5.-plassen i Paris fredag.

Norge har spilt alle EM-finaler fra og med 2002 og står med sju EM-gull totalt.