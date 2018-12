Tidligere langrennsstjerner: – Northug vil bli savnet

Langrennsmiljøet er samstemte om at det er en trist dag – Det er klart, det blir jo et savn, sier Oddvar Brå til NTB.

Skilegenden Oddvar Brå har kjent Petter Northug siden han var 17 år. Han beskriver Northug først og fremst som en beskjeden fyr, men som ble forvandlet når han kom i posisjon og kunne ta fram egenskapene til å bli en ener.

– Det er klart det kommer til å bli et savn. Han har dominert lenge og vært et friskt pust i langrennssporten. Det vil merkes på mange måter, sier Brå til NTB.

Vegard Ulvang mener norsk langrenn mister mye oppmerksomhet når Petter Northug har valgt å legge skiene på hylla. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Det snakkes mye om hvor mye Northug har betydd for norsk langrenn. Brå mener trønderen har vært minst like viktig også for internasjonal skisport.

– Jeg tror at han i store deler av karrieren var veldig dedikert og hadde alt som skulle til for å bli verdens beste idrettsutøver. Han var dedikert i forhold til trening, hvile og mat og var helt i toppklasse, som kanskje få klarer.

– Jeg var til stede ved mange av hans store meritter og femmila i Holmenkollen husker jeg ganske godt. Det er klart innspurten ved femmila i Falun var også morsom å se på.

Uvurderlige øyeblikk

Den tidligere norske skistjernen Vegard Ulvang mener Northug har skapt uvurderlige øyeblikk.

Vegard Ulvang, leder for langrennskomiteen i FIS, hyllet Petter Northug som en viktig langrennsløper.

– Det går ikke an å beskrive hvor mye Petter Northug har betydd for sporten. Han har virkelig dratt oppmerksomhet til en liten idrett, sa Ulvang til NRK.

– Jeg tror 15 kilometeren under VM i Val di Fiemme imponerte meg aller mest, for da gikk han alene og kunne ikke slå noen i en spurt.

Ulvang, som nå er leder for langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS), mener Northug har vært en viktig og betydningsfull person for idretten, og sier langrennssporten endret seg i takt med trønderes karriere.

– Vi mister mye oppmerksomhet i norsk langrenn, han kom jo inn og skapte uvurderlige øyeblikk.

– Helt rå

Petter Northugs tidligere landslagskollega Odd-Bjørn Hjelmeset tror kameraten har tatt et riktig valg når han legger opp.

– Petter Northug har betydd utrolig mye for sporten. Det har gått fra en sport som var helt grei å være med på, og se på, for oss gamle gutta – til at han har skapt et ufattelig engasjement og virkelig dratt fram ny rekruttering.

Odd-Bjørn Hjelmeset mener Petter Northug har betydd mye for langrennsporten. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Ski-veteranen gikk på samme stafettlag som Northug i VM i Sapporo i 2007, før han la opp, og siden har de vært kamerater.

– Han har vært et forbilde for ekstremt mange unge og tilført idretten en X-faktor, sier Hjelmeset, som i dag er idrettssjef i Norges Skiskytterforbund.

Han trekker fram den «helt rå» femmila i OL i Vancouver i 2010, som en av Northugs største prestasjoner.

– Jeg vil også trekke fram da han vant 15 kilometer enkeltstart i Val di Fiemme i 2013, og resten av den sesongen da han vant verdenscupen sammenlagt. Da var han god!

Rocka opp skisporten

Tidligere treningskamerat Frode Estil er nesten stum av beundring for det Petter Northug har bidratt med til skisporten.

– Det blir rart at han er borte. Han har betydd så mye for skisporten. Det blir litt stille når han trekker seg tilbake, sa Estil i et intervju med NRK.

Estil sier at Northug rocket opp skisporten voldsomt da han kom inn på arenaen i 2006.

– Min generasjon var mer av den trauste typen. Northug fikk opp interessen for langrenn ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Det er trist, men sånn han har slitt med helsa og sykdom i den siste tiden, så er det greit at det er slutt nå.

Sveriges Emil Jönsson beskriver Petter Northug som sportens aller største stjerne. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Takker for inspirasjonen

Noen av Northugs fremste og argeste konkurrenter har vært «søta bror» i Sverige.

Trønderen har hisset dem på seg, spøkt og pekt nese, og både svenske og norske medier har dyrket de verbale duellene mellom konkurrentene.

– Han er sportens aller største stjerne, sier den tidligere svenske skiløperen Emil Jönsson Haag til Aftonbladet.

Han er en av svenskene Northug har ertet på seg, med slengbemerkninger som «Selv Emil i Lønnebeget har prestert mer» og «Emil Treigson».

– Han er en skiløper som har løftet sporten både i og utenfor skisporet, og som under hele sin karriere har engasjert publikum og oss medkonkurrenter på vondt, men først og fremst godt, sier Haag, som la opp etter forrige sesong.