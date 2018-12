Jönsson Haag: – En drøy djevel med glimt i øyet, som var svært vanskelig å slå

Petter Northug hylles av den tidligere svenske skiløperen Emil Jönsson Haag. – Han er sportens aller største stjerne.

Petter Northug har satt farge på langrennssporten gjennom sin karriere. Med sin suverene sluttspurt, sine taktiske valg i sporet og ikke minst sin personlighet og væremåte utenfor skisporet. Han har vært langrennssportens aller største stjerne.

Noen av Northugs fremste og argeste konkurrenter har vært «søta bror» i Sverige. Trønderen har hisset dem på seg, spøkt og pekt nese, og både svenske og norske medier har dyrket de verbale duellene mellom konkurrentene.

På VM-stafetten i Holmenkollen i 2011 var Northug så overlegen at han tok seg tid til å bremse og nesten stoppe opp før målstreken. Det satte sinnet i kok hos den svenske ekspertkommentatoren Jonas Karlsson, som kalte trønderen for en gris. Northug svarte med å si at om svenskene ble sure, så var det dobbel seier.

Les også: Hjelmeset: – Tror Northug er en lettet person i dag

TV 2: Petter Northug legger opp

– Har løftet sporten



Og slik har det pågått. Denne rivaliseringen mellom nordmannen og svenskene. Men da Petter Northug offentliggjorde at hans karriere som skiløper på toppnivå er over, ble han hyllet av våre svenske naboer.

Den tidligere svenske langrennsløperen Emil Jönsson Haag hyller Petter Northug og takker trønderen for all inspirasjon. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Han er en skiløper som har løftet sporten både i og utenfor skisporet, og som under hele sin karriere har engasjert publikum og oss medkonkurrenter på vondt, men først og fremst godt, sier Emil Jönsson Haag til Aftonbladet.

Han er en av svenskene Northug har ertet på seg, med slengbemerkninger som «Selv Emil i Lønnebeget har prestert mer» og «Emil Treigson».



– En stor stjerne



Den svenske skistjernen, som selv la opp etter forrige sesong, har fortalt at det henger et bilde av Petter Northug i hans garasje. Bildet ble brukt til å gi energi til å trene hardere da de to konkurrerte mot hverandre. Jönsson Haag bekrefter at bildet fremdeles ikke er tatt ned.

– Petter er en stor stjerne, som med sine 20 medaljer i OL og VM må regnes som den største stjernen som sporten noensinne har hatt på herresiden, sier svensken, som vil takke Northug for all inspirasjon.

(VIDEO: Northug legger skiene på hylla)