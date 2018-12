Gråtkvalt Northug legger opp: – Det har vært et eventyr

Petter Northug bekreftet at han legger opp. Kjempet mot tårene da han takket familien.

Foran et samlet norsk pressekorps bekreftet Petter Northug (32) at han legger opp som skiløper.

– Jeg har tatt et valg om å legge opp som skiløper. Det har vært en trøblete seinsommer og høst. De siste ukene har jeg følt at jeg ikke har det som kreves for å ligge på det nivået som kreves, for å kjempe om VM-plassen. Kroppen tåler ikke det samme som før, sa han.

Northug har hatt en trøblete inngang til sesongen og har ikke vært i nærheten av verdenscuplaget så langt. Mosvik-kroppen har ikke respondert på trening, og sa under sesongåpningen på Beitostølen at dersom han ikke gikk fort på ski innen midten av desember så var det slutt.

Tørket tårene

– Jeg har tenkt mye den siste uka. Det er begrenset hvor lenge man gidder og prøve når framgangen har manglet, sa han.

En rørt Petter Northug på pressekonferanse i Trondheim onsdag, der han bekrefter at han legger opp som toppløper i langrenn. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Under pressekonferansen måtte Northug flere ganger kjempe mot tårene da han takket familien for støtten.

– Det har vært et eventyr, sa 32-åringen før han måtte tørke tårene.

Pappa John var den første han fortalte om beslutningen til.

– Han besøkte meg før helga. Selv om vi ikke sa så mye så følte jeg at vi gjorde dette sammen, sa 32-åringen.

– En drøm



32-åringen er stolt over karrieren som endte med 13 VM-gull, to OL-gull og to sammenlagtseirer i verdenscupen blant sine meritter.

– Jeg hadde en drøm da jeg var liten om å bli en god skiløper. Jeg er stolt over det jeg har fått til. Langrenn har vært livet mitt, sa han.

På pressekonferansen ble Northug spurt om hvordan han ønsker å bli husket av det norske folk.

– Folk har blitt kjent med meg på godt og vondt gjennom årene. Jeg har gått mine egne veier og ikke vært en A4-skiløper. Det har handlet om å vinne når det gjelder som mest.

– Tøffere enn jeg hadde trodd



32-åringen legger ikke skjul på at han ofret mye i ungdommen for å bli en best mulig langrennsløper.

– Det er tøffere enn jeg hadde trodd å sitte her i dag og si at jeg legger opp. Jeg har kanskje ikke forklart hvor mye jeg har ofret og gått inn for det å virkelig ville bli best. Spesielt i ungdomårene og på juniornivå ofret jeg mye. Man merker i dag at det er tungt å gi seg, men samtidig er det godt, sa han.

Northug avviser at han angrer på at han i flere år sto utenfor landslaget.

– Det er ingenting i karrieren min jeg angrer på. Veien fram har vært bevisst, forklarte Northug.

– Heldig og priviligert



Spurtkanonen fra Mosvik hyllet foreldrene for oppveksten han har hatt og takket de for støtten.

– Du vet at du ikke hadde stått der du er i dagen uten den oppveksten. Jeg har vært heldig og priviligert og flink til å ta mulighetene når de har dukket opp, sa han.

32-åringen utelukker ikke at han i fremtiden vil være involvert i langrennsporten.

– Det kan nok være aktuelt, men i hvordan bane eller linje er vanskelig å svare på akkurat nå, sa han.