– Se opp for disse også, Johannes!

Russerne har tre lag i landslaget, og trener Markus Cramer mener det er flere enn én løper Johannes Høsflot Klæbo bør frykte denne vinteren.

Johannes Høsflot Klæbo fikk rett. Forrige sesongs suverene langrennsløper sa for neon uker siden at den han frykter mest til vinteren, er den jevngamle Alexander Bolsjunov (fyller 22 nyttårsaften). Russeren som sist vinter vant fire OL-medaljer og tok sin første verdenscupseier i sesongavslutningen i Falun, leder verdenscupen sammenlagt. Men han er ikke den eneste trusselen fra øst.

– Bolsjunov er sterk, ingen tvil om det, men jeg tror jeg har to karer som kan komme til å skape like store problemer for Johannes og de andre nordmennene. De bør se opp for Sergei Ustjugov og Jevgeni Belov. De er også allsidige, og kan ta så mange verdenscuppoeng at de absolutt kan true Johannes. Vi har et sterkt lag med flere trumfkort, og er ikke helt avhengig av én løper, sier Markus Cramer.

Tre lag i laget



I slutten av oktober var Ustjugov uheldig i Val Senales, han brakk et ben i tommelen da han falt på rulleski. Han ble operert 30. oktober.

– Han trente i to uker med én stav. Nå til helgen er klar til å sesongdebutere i verdenscupen. Han er satt tilbake, men det er lenge til VM, sier Cramer.

Tyskeren, som blant annet har trent Dario Cologna, er en av russernes tre landslagstrenere.

Russernes tyske trener, Markus Cramer, mener opplegget med tre lag i laget fungerer overraskende greit. Foto: Stein Erik Kirkebøen

Russisk skisport er organisert annerledes enn de fleste andre lands, de har ikke noe skiforbund på toppen. Hver gren er sitt eget forbund. Den tidligere toppløperen Jelena Välbe leder langrennsforbundet. Under seg har hun tre treningsgrupper.

– De er likeverdige, det er ingen form for seeding, og hver gruppe består av rundt ti løpere. Vi har fellessamlinger et par ganger i året, ellers driver gruppene hver for seg. I to av gruppene er det lik fordeling kvinner og menn, én består bare av menn, forklarer Cramer.

Resultatene respekteres



– Det høres ut som om det er duket for bikkejslagsmål når tre trenere kjemper for å få sine løpere på de forskjellige lagene som skal tas ut.

– Det går faktisk greiere enn man kanskje skulle tro. Allerede i juni ble vi enige om hvem som skulle få de fleste plassene i åpningsrennet i verdenscupen. Når verdenscupen er i gang, er det greiere, da styrer resultatene mye. De beste får nye sjanser.

– Og hvis dere ikke blir enige?

– Russerne har veldig respekt for resultater. Men blir vi ikke enige, så bestemmer sjefen. Før OL-stafetten sendte vi trenere hvert vårt forslag til lag til Välbe. Hun tok ut det endelige laget.

Markus Cramer mener det var brudd med alle prinsipper om rettssikkerhet da Ustjugov sist vinter ble utestengt fra OL uten å ha gjort noe galt og uten å få noen begrunnelse. Foto: Stein Erik Kirkebøen

Deprimert etter utestengelse



Men hun kan ikke gjøre helt som hun vil. IOC styrer hun ikke. Til OL var Ustjugov, som vant fem medaljer i Lahti-VM i 2017, blant dem IOC nektet å delta.

– Fordi IOC ikke ville ha ham med i sine leker, uten å gi noen forklaring til noen. Det er i strid med alle rettssikkerhetsregler. Ustjugov var langt nede og dypt deprimert da han uten grunn ikke fikk anledning til å prøve å nå det som i mange år har vært hans store mål; å vinne OL-gull. I stedet ble han utestengt fordi andre kan ha gjort noe galt.

– Men i vinter er Ustjugov med, og du mener at Klæbo skal se opp for ham?

– Absolutt. Han er sterk og god i alt. Han brukte tid på å komme over skuffelsen. Våren og sommeren var tung. Men det var faktisk et stort løft for ham å vinne Blinkfestivalen i Sandnes midt på sommeren, sa Cramer da vi møtte ham i Val Senales for noen uker siden.

– Nå går det mye bedre, motivasjonen er tilbake, han trener ekstra alene og han kommer sterkere og sterkere. Men han er fortsatt preget av det urettferdige som rammet ham, og jeg er ikke sikker på om han vil stille opp på bilde for deg i morgen tidlig.

Neste morgen kom Ustjugov til avtalt tid og stilte opp på bilde, blid men taus. Nå er han klar for å starte alvoret. Han ligger noen uker bak de andre, men ingen av dem er så revansjesugne som ham!