Alisson reddet Liverpool i sluttminuttene

Alisson ble kampens store helt da Liverpool slo Napoli 1-0 og sikret videre spill i mesterligaen. PSG knuste Røde Stjerne 4-1 og slår følge med Liverpool.

Det var helt åpent i mesterligaens gruppe C foran siste runde i gruppespillet. Napoli, PSG og Liverpool sto alle i fare for å ryke ut før cupspillet, med sine henholdsvis, 9, 8 og 6 poeng. Røde Stjerne befant seg nederst i gruppa med 4 poeng. Dermed var alle lagene tvunget til å vinne for å sikre videre avansement i mesterligaen eller europaligaen.

Liverpool tok imot Napoli hjemme på Anfield. Begge lag la ut i et vakent tempo og var angrepsvillige fra start. Etter kun ti minutter sto hjemmelaget for en enorm målsjanse da Mohamed Salah ble spilt fri i boksen. Egypterens førstetouch var imidlertid for dårlig, og ballen trillet inn til Napolis keeper David Ospina.

Ti minutter senere satte Sadio Mané ballen i nettmaskene, men assistentdommeren var raskt oppe med flagget og vinket for offside. Men Liverpool fortsatte å presse og like etter halvtimen spilt kom den fortjente scoringen til vertene. Salah-magi fra nesten død vinkel sendte Liverpool opp i føringen.

– Han er en matchvinner, en spiller i verdensklasse. Han gjorde det for oss igjen, sa James Milner om Salah.

Kjemperedninger

Etter sidebyttet fortsatte lagene med det offensive spillet. Napoli jaktet den viktige utligningen, mens Liverpool gjerne skulle punktert kampen. Hjemmelaget leverte sjanse på sjanse, men klarte ikke å sette ballen innenfor stengene. Heller ikke Napoli maktet å score.

Helt på tampen var Napoli vanvittig nære 1-1-målet som ville sendt laget videre og Liverpool ut, og hjemmelaget kan takke Alisson i buret for at stillingen forble 1-0. Liverpool vant til slutt med ett mål og tok seg videre til åttedelsfinale, mye takket være sisteskansen, som leverte sitt livs redninger.

– Så god er han. Han er en fantastisk keeper, sa Virgil van Dijk, som var heldig da han slapp rødt kort for en stygg felling tidlig i kampen.

– Vi er veldig skuffet, men vi gjorde vårt aller beste, og kanskje enda mer. Vi var veldig nær, men vi vet at vi kan nå langt i europaligaen, sa Napoli-trener Carlo Ancelotti.

PSG danset videre

I den andre kampen i gruppe C tok Røde Stjerne imot PSG. Gjestene kunne gå videre som gruppevinner med seier, dersom Napoli tapte mot Liverpool. Det tok ikke mer enn ti minutter før PSG tok ledelsen i Beograd. Édinson Cavani signerte for scoring etter en meget sterk prestasjon av Kylian Mbappé på venstresiden.

Fem minutter før pause nærmest danset Neymar seg gjennom Røde Stjernes forsvar på praktfullt vis og sendte bortelaget opp i 2-0.

Etter hvilen kom reduseringen, da Marko Gobeljic scoret på volley nede til side for PSGs keeper Gianluigi Buffon. Men det var aldri noen tvil om hvilket lag som var best også i siste omgang, og etter 73 minutter kom 3-1-scoringen til PSG ved Marquinhos. Kylian Mbappé pyntet på resultatet og fikk æren av å sette punktum på kampen som førte PSG til topps i gruppen.

Dermed slo PSG følge med Liverpool til sluttspillet. Napoli sikret plassen i europaligaen foran Røde Stjerne.

