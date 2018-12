Lunde stengte EM-butikken, norsk 29-16 over Nederland

Norges håndballjenter kjemper videre for EM-suksess. Tirsdag ble det 29-16 over Nederland. Semifinalehåpet lever.

Norge fikk en kjempestart med sterkt forsvar og en keepersjef i Lunde. Hun hadde skremmende sterke 56 i offisiell redningsprosent i 1.-omgangen på vei mot 15-7-ledelse ved pause.

– Jeg elsker å komme på samling og elsker å være sammen med disse spillerne. Du får den inputen når du spiller med de beste spillerne i verden, sier Lunde til NTB etter oppvisningen.

Hun er med i sitt 17. mesterskap og blir 39 år i mars. Lunde vil ikke følge Ungarn-Romania-kampen om den blir avgjørende for Norge.

– Jeg kommer nok til å sitte på rommet og vente på sluttresultatet, ja eller nei. Jeg orker ikke å følge kampen, sier Lunde.

På gang

Unge Henny Reistad fikset tre mål. Det samme gjorde Marit Røsberg Jacobsen før pause.

Norge må slå Spania i tidligkampen onsdag for å kunne nå semifinale. Samtidig kreves det at Ungarn ta seg av Romania. Og selv ikke to slike resultater garanterer norsk avansement. Innbyrdes oppgjør, total målforskjell og antall scorede mål kan komme til å være det som skiller lagene.

Ledelsen var ganske raskt oppe i 6-1 tirsdag. Norge lekte med Nederland, løp dem i senk og vant nok en gang. Nederlenderne har ikke slått Norge siden VM i 1999.

Og tapene har kommet tett i mesterskap.

Drama

Onsdagen ligger an til å bli en thriller. Norges skjebne kan bli avgjort i siste angrep i oppgjøret mellom Nederland og Tyskland.

Norge må altså ta seg av Spania for å ha håp om å spille semifinale fredag. I tillegg tenger de norske jentene få med seg «riktige» resultater i de to andre kampene onsdag.

Stine Bredal Oftedal var knallgod i starten av EM-kampen mot Nederland tirsdag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

For Norge kan det bli helt avgjørende å få med seg 38-25-triumfen over Ungarn fra tidligere i EM. De mange plussmålene derfra vil kunne gi en norsk semifinale om målforskjellen blir avgjørende om flere lag havner på samme poengsum.

Det kan blir et håndballdrama i tre akter med kampstart 15.45 (Norge – Spania), 18.00 (Ungarn – Romana) og 21.00 (Tyskland – Nederland).

Norge har spilt finale i åtte siste EM-sluttspillene. Skulle det ikke bli semifinale denne gangen, vil den elendige kampen mot Tyskland i gruppespillet (32-33-tap) gnage psyken til EM-troppen lenge.

De to tapte poengene kan vise seg å bli svært kostbare.

Slik sikrer Norge EM-semifinale

Dette er veiene Norge har til EM-semifinale i håndball. De siste kampene i hovedrunden spilles onsdag.

1: Norge slår Spania. Ungarn slår Romania. Tyskland slår Nederland. Da havner fem lag på seks poeng. Norge går etter all sannsynlighet til semifinale med sin suverene målforskjell.

2: Norge slår Spania. Ungarn slår Romania. Nederland tar poeng fra Tyskland. Da får Norge, Romania og Ungarn seks poeng. Målforskjellen vil avgjøre. Ungarsk seier med tre mål samt at Romania ikke scorer mer enn 30, sender Norge videre.

3: Norge slår Spania. Ungarn slår Romania. Nederland tar poeng fra Tyskland. Da får Norge, Romania og Ungarn seks poeng. Målforskjellen vil avgjøre. Vinner Ungarn med fire mål eller mer, men ikke over helt usannsynlige 18, er Norge i semifinale.