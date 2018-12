Sykkel-VM i Bergen får massiv kritikk i ny rapport

Sykkel-VM i Bergen tok ting «på sparket» og håpet på det beste, står det i en ny NTNU-rapport om mesterskapet.

Selskapet Bergen 2017 AS, som arrangerte VM, gikk med dundrende underskudd etter det som ble en dyr folkefest mellom de sju fjell.

Tirsdag la en forskergruppe ved NTNU fram en rapport om mesterskapet etter å ha analysert hva som gikk galt, melder NRK og Bergens Tidende.

Forskerne skriver at Bergen 2017 viste tegn på kultur som framstår som ustrukturert, at man tok ting «på sparket» og satset på at det ordnet seg. «Det er en kultur som ser ut til å ha blitt nedarvet fra NCF (Norges Cykleforbund) til Bergen 2017 AS», heter det i rapporten.

Generalsekretær Eystein Thue Stokstad i NCF sier til BT at det er blitt jobbet hardt med å få bukt med ukulturen som forskerne referer til.

– Samtidig tror jeg mesteparten av holdningene det snakkes om, forsvant da styret ble byttet ut, sier Stokstad til avisen.

– Manglet plan og styring

Videre i rapporten står det at VM-prosjektet manglet en overordnet plan og styring, at det var mangel på kompetanse og kobling mellom dem som hadde kompetanse, og at det har vært en høy grad av risikovillighet og optimisme.

«Det er flere eksempler på at det eksisterte positive forventninger som i ettertid har vist seg å være urealistiske, og som antakelig bidro til at man var villig til å ta større risiko enn man normalt ville ha gjort. Virkelighetsbildet man har styrt etter framstår i dag som overoptimistisk og lite realistisk, og det ble liten grad gjort tiltak for å tilnærme seg en mer virkelighetsnær oppfatning», skriver forskerne.

Kritikken går også på at forventningene om sponsorinntekter var urealistisk høye, at kostnader til løyper og ritt var svakt budsjettert og at kostnadene til arena- og startområdet ble omtrent doblet fra det opprinnelige budsjettet, for å nevne noe.

Skylder over hundre millioner

Ifølge Bergens Tidende skylder Bergen 2017 AS 108 millioner kroner til 107 ulike kreditorer.

En panelundersøkelse som følger som en del av rapporten, viser samtidig at befolkningen i Bergen fortsatt er stolte over å ha vært vertskap for mesterskapet.

Styreleder i Bergen 2017 AS, Mona Haugland Hellesnes, skriver i en SMS til NRK at hun ikke har lest rapporten og derfor ikke ønsker å kommentere den.

Kanalen har heller ikke lyktes i å få en kommentar fra VM-general Harald Tiedemann Hansen Harald.

– Det kom ikke fram noe nytt som overrasket oss, men det er viktig å få dette fram i lyset, sier generalsekretær Stokstad i sykkelforbundet til BT.