Klopp: Har aldri tvilt på Salah

Liverpool-manager Jürgen Klopp sier han aldri har tvilt på at klubbens superstjerne ,Mohamed Salah, skulle leve opp til forventningene etter forrige sesong.

Salah scoret 41 mål forrige sesong og var sterkt delaktig i at Liverpool tok seg til mesterligafinale mot Real Madrid.

Selv om målene ikke har kommet like hyppig har egypteren fortsatt å imponere i Liverpool-drakten denne sesongen. I helgen scoret han hat trick mot Burnley, og ble samtidig den Liverpool-spilleren i historien som raskest har nådd 40 Premier League-mål for klubben.

Men selv om det ikke har løsnet helt for Salah denne sesongen sier Klopp at han ikke har tvilt på Salah, som nå har scoret 56 mål på 74 kamper for klubben.

– Jeg har ikke vært bekymret ett eneste sekund, sier tyskeren og legger til at det ikke er lett å forbedre seg etter å ha scoret 41 mål i en sesong.

Tirsdag er det nye muligheter for å plusse på målkontoen for Salah. Da kommer Napoli til Anfield i en svært viktig mesterligakamp. Premissene er klare: Liverpool må vinne 1-0 eller med to mål dersom Napoli scorer. Da tar de seg til utslagsrundene i turneringen.

– Vi var ikke gode nok mot Napoli den første kampen, så nå må vi vise at vi er bedre en hva vi viste sist, sier Klopp.

– Jeg mener folk for som fortjent. Er vi gode nok får vi resultatet vi trenger for å gå videre. Hvis ikke får vi gratulere PSG og Napoli. Det er sånn det er.

