Rangers gikk på en smell mot Tampa Bay

Det ble blåmandag i Florida for New York Rangers, som tapte 3–6 borte mot Tampa Bay Lightning. Mats Zuccarello var ikke på isen.

Gjestene fra New York tok riktignok ledelsen i første periode, da Kevin Hayes satte inn 1–0 etter 12 minutter, men Tampa Bay utlignet ved Steven Stamkos etter halvannet minutt. Etter et kvarters spill var Hayes sist på pucken igjen og sørget for at Rangers gikk til pause med 2-1-ledelse.

De to siste periodene var det vertskapet som styrte kampen. Seks minutter ut i andre periode sørget Stamkos for utligning igjen, og da det hadde gått seks minutter til, sørget Ryan McDonagh for at Lightning lå i tet for første gang.

Det sies at lynet ikke slår ned to ganger samme sted: Det er feil i naturen, og det var feil i Tampa mandag kveld. Midtveis i tredje periode La Anthony Cirelli på til 4-2, og i det samme spilleminuttet meldte Stamkos seg nok en gang. Med sitt tredje mål for dagen – og Lightnings femte – hadde Florida-laget festet grepet.

Rangers var likevel langt fra klare til å innrømme nederlaget, og med to og et halvt minutt igjen på klokken reduserte Jesper Fast. Mot slutten tok New York-laget ut målvakten for å presse på i angrep og forsøke å spille seg til uavgjort og forlengning, men forgjeves. I stedet var det Cirelli som fikk nettkjenning igjen og fastsatte sluttresultatet til 6–3.

Norske Mats Zuccarello, som har vært ut og inn av laget med lyskeproblemer den siste tiden, måtte stå over også mot Tampa Bay.

