Brækhus vil bare møte de aller største

– Skal jeg opp i ringen igjen nå, så blir det for de største kampene, sier en offensiv Cecilia Brækhus etter å ha forsvart mesterbeltene sine nok en gang.

Lørdag slo hun polsk-amerikanske Aleksandra Magdziak-Lopes på poeng i California. Det ble 37-åringens 35. strake proffseier, men kampen i seg selv var ikke den mest minneverdige.

Flere av boksesportens superstjerner er aktuelle for å møte Brækhus i 2019, og selv mer enn antyder hun at det må et større navn til for å lokke henne tilbake til bokseringen med det første.

MMA-stjernen Cristiane Justino, bedre kjent som Cris Cyborg, var til stede under lørdagens Brækhus-stevne, og det har ofte vært spekulert i at hun vil ta på seg boksehanskene for å møte den norske verdensmesteren.

Kanskje blir 2019 året der det faktisk skjer?

Stjernetrio

– En kamp mot Cyborg i Las Vegas er jo noe jeg ikke har gjort før, og det ville blitt et stort show. Så har du jo de andre kvinnelige superstjernene, som Claressa Shields og Katie Taylor, sier Brækhus til NTB.

Cecilia Brækhus ønsker å møte UFC-stjernen Cris Cyborg. Foto: Isaac Brekken / AFP

Shields bokset også i Carson, California lørdag og er verdensmester i tre forbund i mellomvekt (to klasser over Brækhus), mens Taylor har to VM-belter i lettvekt (to klasser under Brækhus).

– Nå har jeg egentlig gjort og oppnådd alt jeg kan. Så går jeg i ringen igjen, så er det bare for det alle, aller største. Det må bli de helt store kampene, sier bergenseren.

Krevende forhandlinger

I sin egen vektklasse, weltervekt, har hun slått det som er av boksere – noe VM-beltene i samtlige fem internasjonale forbund vitner om.

Alle de tre seierne i 2018 har kommet mot kvinner som har gått ned en vektklasse for å møte Brækhus. Og utfordringen framover ligger altså i at det ikke er flere store stjerner å møte uten at de må bevege seg opp eller ned i vekt.

For Brækhus' del vil et skifte av vektklasse bety at hun gir slipp på VM-beltene hun har brukt mye tid og krefter på å samle inn.

– Ja, det er akkurat det som er utfordringen. Vi snakket med flere verdensmestere også opp mot denne kampen, men vi fikk det rett og slett ikke på plass, sier Brækhus og forteller om krevende forhandlinger.

– Det kan ta mange måneder å få på plass en motstander, og det er omhyggelig arbeid. Hvem skal gå opp eller ned vektklasser, hvem skal arrangere kampen, hvem skal ta den økonomiske risikoen? Det skal forhandles med managere, med promotorer og om TV-rettigheter. Det er veldig mange puslespillbiter som skal på plass.

Cecilia Brækhus vant sin 35. strake proffkamp da hun slo Aleksandra Magdziak-Lopes i California lørdag. Foto: John Mccoy / AFP

Julefeiring på hjemmebane

Tidligere var Brækhus mer involvert i forhandlingene og det utenomsportslige, men opp mot møtet med Magdziak-Lopes har hun klart å konsentrere seg utelukkende om trening og forberedelser.

Likevel kjenner hun på at boksingen tar opp nesten all tid, og hun ser fram til ferie og julefeiring hjemme i Bergen.

– Ja, nå skal jeg ha en lang ferie og gjøre andre ting. Jeg har hatt tre tøffe kamper i år, og alle tre har vært mot større jenter. Det kjenner jeg godt på kroppen. Nå må jeg fått tatt inn alt dette og så komme meg opp igjen fysisk og mentalt, sier hun.