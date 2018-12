Stabæk fornyet plassen i Eliteserien: – Det har gitt unggutta masse erfaring

Stabæk berget plassen i Eliteserien med 2-1 sammenlagt mot Aalesund. Kvalikkampene har gitt seriens yngste lag masse erfaring, mener Stabæk-spiller Ohi.

Stabæk er Eliteseriens yngste lag med totalt 15 spillere i troppen under 21 år. Sju av dem sto oppført på lagoppstillingen til den siste kvalifiseringskampen mot Aalesund søndag.

Ohi Omoijuanfo skryter av ungguttene som har gjort det bra i klubben denne sesongen. Han mener de to kvalifiseringskampene Stabæk har stått overfor har gitt ungguttene masse erfaring foran neste års sesong i Eliteserien.

– Jeg tenker at vi har noe veldig bra på gang. Vi har mange unggutter som lærer og vokser av dette, og foran neste år har de fått masse erfaring som de ikke hadde fra før, sa han til NTB etter returkampen i Ålesund.

19-åring ble matchvinner

Ohi ble selv tidenes yngste målscorer i Eliteserien da han satte inn 2-1-reduseringen til LSK i bortekampen mot Strømsgodset i siste serierunde i 2010-sesongen. Da var han 16 år og 300 dager gammel.

Rekorden ble senere slått av Håkon Lorentzen i 2014, og året etter av nåværende rekordholder Martin Ødegaard.

Stabæk-spilleren peker på Tobis Børkeeiet (19) og Hugo Vetlesen (18) som to av sine mest talentfulle lagkamerater. Børkeeiet scoret kampens eneste mål da Stabæk vant den første kvalifiseringskampen mot AaFK.

– Tobias og Hugo, som er født i 2000 og 1999, har vært utrolig viktige for oss og har fått masse erfaring. Neste år kommer de til å være enda bedre, sier Ohi.

Vinteren blir viktig

Stabæks trener Henning Berg mener det aller viktigste for klubben er at Stabæk fornyet plassen i Eliteserien. Videre spill i øverste divisjon sikrer blant annet bedre økonomi for klubben. At det vil forekomme utskiftninger i form av kjøp og salg av spillere i stallen er naturlig foran en ny sesong

Bærums-laget har et av de laveste budsjettene i Eliteserien. Berg finner det derfor vanskelig å si noe om hvordan ting blir neste sesong. Det er klart at det økonomiske aspektet vil ha innvirkning på klubbens resultat i serien, ifølge Stabæk-treneren.

– Selvfølgelig. Får vi bud på våre spillere, så er det helt ok, men da må vi bruke de pengene godt for å erstatte dem og forsterke laget, sier han.

– Vi har det yngste laget i Eliteserien og et av de laveste budsjettene. Det er ikke gitt at Stabæk skal være noe topplag, men det er mulig med riktig måte å jobbe på og riktig rekruttering i vinter, tilføyer fotballprofilen.

