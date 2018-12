Ny norsk stafettseier på Beitostølen

De norske langrennsgutta gikk søndag inn til seier på 4 x 7,5 kilometer stafett på Beitostølen. Norges 2. lag ble nummer tre.

Tidligere på dagen gikk de norske stafettjentene inn til seier på Beitostølen. Så gjorde gutta det samme. Finn Hågen Krogh fikset seieren etter å ha gått sammen med russiske Andrej Melnitsjenko gjennom hele ankeretappen.

– Det var tungt. På flata gikk han dyrisk, sa Hågen Krogh til NRK om sin russiske motstander.

– Jeg slet. Jeg valgte å ta det bakke for bakke, og meter for meter. Jeg viste at hvor nærmere mål jeg kom, jo større sjanse hadde jeg til å klare det, sa han og takket for jobben sine tre lagkamerater hadde gjort før ham.

Det var to sterke norske lag som stilte til start på stafetten på Beitostølen søndag. På det norske førstelaget åpnet Emil Iversen, mens Didrik Tønseth var først ut på 2. laget.

– Stor idrett

– Det han driver med på den 7,5 kilometeren er helt vilt, og jeg er ikke i dårlig form. Jeg er kjempeimponert. Det der har jeg aldri sett maken til, det er virkelig stor idrett det han driver med. Jeg synes jeg gjør en 7,5 kilometer, sa nordmannen til NRK etter sin etappe.

Røthe tok raskt inn Spitsov, og duoen gikk sammen et stykke inn på den tredje etappen. Mot slutten forsøkte nordmannen å rykke, men Spitsov lot seg ikke riste av. Dermed gikk Finn Hågen Krogh ut på den siste etappen likt med Andrej Melnitsjenko.

Magne Haga sendte Simen Hegstad Krüger ut på ankeretappen for det norske andrelaget, 50,3 sekunder bak tet-duoen.

Kruttsterk Bolsjunov

Utover den første etappen var det de to norske lagene og Russland som tok føringen, og de norske lagene vekslet først etter 7,5 kilometer. Iversen 7,7 sekunder foran Tønseth, mens Jevgenij Belov gikk inn 16,1 sekunder bak på første etappe.

På andre etappe tok russiske Aleksandr Bolsjunov raskt inn Hans Christer Holund på det norske 2. laget, mens avstanden til Martin Johnsrud Sundby sakte, men sikkert ble borte halvveis inn i etappen.

Bolshunov kjørte hardt og den norske duoen hadde sin fulle hyre med å holde følge med den kruttsterke russeren.

Etter hvert måtte Holund slippe, mens Johnsrud Sundby bet seg fast så godt han kunne. Men Bolshunov leverte en kruttsterk klassisk etappe og ved veksling sendte han Denis Spitsov ut ni sekunder foran Sjur Røthe og 33,7 foran Norges 2. lag med Magne Haga.

Johnsrud Sundby, som ble knust av Bolshunov, var mektig imponert av hva sin russiske konkurrent hadde levert.

Avgjorde mot slutten

Hågen Krogh og Melnichenko startet rolig, og ingen av de to skrudde opp til maksfart første halvdel av den siste etappen. Det gjorde at de bak nærmet seg, men ikke nok til at de to øverste plassene var truet.

To og en halv kilometer lå Krüger lå 34,1 sekunder bak den norsk-russiske duoen. Resten av feltet kjempet om fjerdeplassen, over to minutter bak.

I den siste bakken før mål satte Hågen Krogh inn rykket for å komme først inn mot mål. Melnichenko hang med og de to kom samlet inn på oppløpet. Der var nordmannen raskest, og sikret norsk stafettseier på Beitostølen.

Norges andrelag gikk inn til 3.-plass, 53,4 sekunder bak førstelaget.