Brutal EM-avslutning venter Norge

De norske håndballjentene har for første gang i et mesterskap tre kampfrie dager på rad. Så smeller det med to på bare 19 timer. – Ikke bra, sier Bent Svele.

Tirsdag møter Norge Nederland i en svært viktig kamp. Den avsluttes cirka 22.30. Så skal laget i aksjon igjen allerede 15.45 onsdag. Da venter Spania.

Vinner Norge begge, og får hjelp med andre resultater, kan det bli semifinale i Paris fredag.

Flere håndballkjennere mener avslutningen på hovedrunden er svært ugunstig.

– Dette er ikke bra. Arrangøren ønsker to kamper hver dag, og da blir det slik, men jeg synes det er rart. Nå har opplegget ligget der siden i sommer. Det er prestasjonen i puljespillet (Norge ble bare nummer tre) som styrer de videre kampene, sier TV2s håndballekspert Bent Svele til NTB.

Beintøft

I den andre hovedrunden-puljen ble kamper utsatt på grunn frykt for demonstrasjoner i Nantes. Det gjør at EM-favoritten Russland skal spille tre kamper på fire dager. To av disse går i løpet av 24 timer.

Det er en styrkeprøve som russerne absolutt ikke setter pris på.

Norge er det laget i hovedrunden som får minst restitusjonstid mellom to kamper.

Det har gått en debatt om belastningen for håndballspillere i mesterskap. Løsningen med to kamper for et lag på godt under et døgn, gjør at den blusser opp igjen.

– Dette er jo noe man ikke ønsker seg om man ser det utenfra. Samtidig tror jeg at når man er der (som spiller), så tenker man at dette er noe man ikke får gjort noe med. Jeg tror også Norge er godt nok trent til å klare dette, men det er ikke gunstig for de spillerne som sliter med småskader, sier Gro Hammerseng til NTB.

Den tidligere norske landslagskapteinen mener det vil være en viktig kampsak framover å få til et spilleprogram som er så rettferdig som overhodet mulig med tanke på hviledager og kamptider.

Slik er avslutningen i EM for Norges pulje:

Tirsdag: Spania–Romania 18.00, Nederland–Norge 21.00.

Onsdag: Spania–Norge 15.45, Ungarn–Romania 18.00, Nederland–Tyskland 21.00.