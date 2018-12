Østberg «lurt» til å gå sisteetappen

Ingvild Flugstad Østberg (28) innrømmer at hun helst ikke ville gå sisteetappen for Norge i det hele tatt.

Det endte uansett med at 28-åringen fra Gjøvik cruiset Norge inn til en ny, soleklar utklassingsseier i søndagens verdenscupstafett på Beitostølen.

Østberg trodde at lagoppstillingen skulle diskuteres på lørdagens møte, men slik opplevde hun det ikke.

– Jeg var uenig og prøvde å forklare det, men det var ingen vits i å diskutere. Det var ikke gode nok argumenter. Jeg vet ikke hvor ivrige de andre var til å gå sisteetappen, og dermed støttet de treneren. Så ringte Ole Morten (Iversen), og jeg hørte fra første setning at han hadde bestemt seg. Det var ingen vits i å diskutere. Da var det bare å ta den, og jeg gjør jo det selv om jeg ikke hadde noe særlig lyst.

– Assistenttrener Geir Endre Rogn innrømmer at de «lurte» deg ved å invitere til diskusjon?

– Ja. Ikke sant? Han sa det ja? Ja, jeg skjønte jo det at det ikke var noen vits i å protestere.

– Hvorfor så skeptisk siden du har vært i god form så lenge? Du gikk jo bra også?

– Jo. Det gikk bra. Jeg løste det bra, men det er ikke slik at jeg alltid har like god tro på meg selv. Du skal ha lyst og tro til å ta en slik etappe. Så hvis noen andre har lyst og troen er det bedre at de tar den, men det gikk jo bra, sa Østberg.

Ingen tvil

Hun var ikke veldig sur etter seieren. Det var tydelig at det var moro å krysse mållinjen som den første med de andre lagene halsende bak. Russland og Finland gikk inn til de to neste plassen.

Assistenttrener Geir Endre Rogn gliste bredt da han ble forlagt den såkalte diskusjonen i forkant av laguttaket.

– Vi trenerne var veldig trygge på at dette var det riktige valget, og resten av jentene også. Vi samlet oss til en diskusjon i går der alle ga uttrykk for at dette var det riktige, og da måtte Ingvild gi etter.

– Diskusjon?

– Det skulle være det, men poenget var at hun skulle få mer trygghet og de andre synes at dette var det riktige.

– Så dere «lurte» henne?

– Det kan du godt si.

– Er det Ingvild som dere ser for dere i denne rollen i resten av sesongen også?

– Det er formbasert, men Ingvild fikk mer trygghet etter i dag og hun svekket ikke sitt kandidatur.

Overlater

Så lenge Marit Bjørgen var aktiv var det aldri noen tvil om hvem som gikk sisteetappen. Hvem som går ankeretappen i VM er fortsatt et åpent spørsmål.

– Overlater du helst denne etappen til noen andre i VM?

– Ja, jeg skal ikke stå i veien om det er noen andre som har veldig, veldig lyst, sa Ingvild Flugstad Østberg.

Du skal slett ikke se bort fra at Østberg får flere sjanser.

– Vi kan sette sammen laget på mange måter. Ingvild kan gå alt, og Heidi kan gå den siste. Andre jenter, som Astrid (Uhrenholdt Jacobsen), kan også melde seg på. Det er ingenting som er gitt med tanke på VM. Det er ingen tvil om at jeg passer best på en andre- eller tredjeetappe. Alle ledd er like viktig i en stafett. Det står ikke bare på sisteetappen, sa Therese Johaug.

