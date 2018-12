Brækhus' følelsesladde kveld

Cecilia Brækhus er fortsatt ubestridt verdensener i boksing, men fikk ikke knockoutseieren hun så gjerne ville gi publikum og TV-seere lørdag.

Hun skrev historie som første kvinne til å gå hovedkampen på et boksestevne arrangert av HBO, storkanalen som nå setter punktum for sin boksesatsing, og hun hadde så lyst til å avslutte med et smell.

Resultatet ble bare sånn passe. Seier, men ikke så mye mer. Likevel var det en veldig preget Cecilia Brækhus som satte av noen minutter til NTB etter storkampen i StubHub Center i Carson, California.

– Dette er veldig spesielt for meg. Selvfølgelig ønsket jeg å avslutte med den knockouten. Men så skjedde det som ofte skjer i boksing, at når du vil for mye, så får du gjerne ikke den uttellingen du vil ha, sier Brækhus og fortsetter:

– Jeg ble litt for emosjonell. Jeg ønsket å knocke henne ut for hele HBO-familien. Men alt i alt håper jeg at jeg leverte god underholdning og var en god representant for kvinneboksingen i kveld.

Cecilia Brækhus tok en klar poengseier over Aleksandra Magdziak-Lopes. Foto: Danny Moloshok / NTB scanpix

Størst

– Hvordan rangerer du denne kampen rent følelsesmessig sammenlignet med dine andre 34 proffkamper?

– Den er helt på toppen, altså. Den er der oppe ved siden av den første kampen i Oslo Spektrum. Det er kanskje de to som deler førsteplassen. For dette var veldig spesielt, understreker Brækhus.

Lørdagens seier over Aleksandra Magdziak-Lopes handlet nemlig om så mye mer enn nok en seier, nok et tittelforsvar.

– Det er overveldende. HBO har aldri sendt kvinneboksing noen gang før i år, og nå har jeg gått hovedkamp. Jeg håper jeg har sendt et ganske kraftig signal til unge jenteboksere der ute. Dette er ikke bare en historisk kveld, det vil være et signal for generasjoner, mener den 37 år gamle bergenseren.

Pionér

Cecilia Brækhus sammen med trener Jhonathon Banks etter lørdagens seier i storkampen i Carson sør for Los Angeles. Foto: Danny Moloshok / NTB scanpix

Trener Johnathon Banks er kraftig imponert over sin elev. Han har fått være med på det virkelige løftet Cecilia Brækhus' karriere har fått de siste årene.

– Hver eneste kamp Cecilia går er betydningsfull. For hun gjør hele veien ting for første gang, og det er det vanskeligste man gjør. Alle som ønsker å bli ubestridte mestere fra nå av, de må bare gå i sporene til Cecilia, sa han på pressekonferansen etter kampen.

Brækhus fortalte at hun nå trenger litt tid til å la helgens opplevelse i USA synke inn. Når og mot hvem hun går neste kamp, vet hun ikke.

– Hvordan kan man toppe dette? Jeg vet ikke akkurat nå. Nå er det bare overveldende.

