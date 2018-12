Chelsea stanset City ubeseirede rekke

Manchester City gikk på sesongen første tap da Chelsea vant 2-0 på hjemmebane. Dermed endte Citys ubeseirede rekke i Premier League på femten kamper.

Chelsea inntok tredjeplassen da de vant 2-0 over Manchester City, i det som var en spennende kamp på Stamford Bridge. Med en målforskjell på hele 45-7, var City soleklare favoritter, men hjemmelaget dro med seg hjemmefordelen og ga alt mot de ubeseirede serielederne.

City herjet innenfor Chelseas 16-meter, sto for nesten 2/3 av ballbesittelsen og hadde en rekke store målsjanser i første omgang. City-trener Pep Guardiolas filosofi har vært å holde motstanderne langt borte fra eget mål, noe de har lyktes svært godt med så langt denne sesongen. Guardiolas menn har ikke ligget under i mer enn to minutter i en kamp.

Til tross for at Chelsea ikke produserte noen ting, tok de ufortjent og overraskende ledelsen like før pause. Ngolo Kanté sendte ballen kontant i nettmaskene bak Citys siste skanse Ederson, etter fint spill av Eden Hazard og Willian.

«Mål er mål», og fotball handler om å sette kula i nettmaskene. Det gjorde Chelsea, og dermed kunne hjemmelaget gå i garderoben med ett måls ledelse over City.

– Jeg mener vi spilte mot Europas beste lag for øyeblikket. De har gode spillere og spiller veldig godt. Planen vår gikk bra og vi spilte en god kamp, sa Chelseas forsvarsspiller David Luiz til BT Sport.

Skrudde opp tempoet

Det la imidlertid press på gjestene, som var nødt til å sette opp tempoet ytterligere i annen omgang. Men for å referere Nils Arne Eggen, «selvtillit er ikke noe du har, det er noe du får», og Chelsea virket å dra med seg den gode følelsen ut på banen etter hvilen. Hjemmelaget kom definitivt best i gang i andre omgang.

Etter kun tre minutter ble Willian felt på tjue meter. På frisparket som han tok selv, curlet han ballen over muren og i fin retning mot mål, men Ederson i City-buret var lynrask og vartet opp med en kjemperedning.

Vertene la seg aldri bakpå og spilte langt bedre enn i første omgang. Og med 78 minutter på klokka doblet Chelsea sin ledelse, fult fortjent og til full jubel fra hjemmesupporterne.

David Luiz steg til værs på første stolpe og stusset Hazards corner inn i det lengste hjørnet.

City presset på for å få en redusering, men London-laget forsvarte seg godt. I overtiden vartet Kepa i Chelsea-målet opp med en klasseredning. Dermed ble det ingen flere mål på Stamford Bridge.

– Hele laget leverte og vi ga aldri opp, sa Luiz.

Maurizio Sarris menn inntok tredjeplassen, mens City falt ned til andreplassen.