Norge møter blant andre Frankrike i fotball-VM

Norge er trukket i gruppe med Frankrike, Sør-Korea og Nigeria i sommerens fotball VM for kvinner i Frankrike.

Det er en utfordrende trekning, det må vi si, sier landslagstrener Martin Sjögren til NTB etter at VM-gruppene ble trukket i Paris lørdag.

Han holder naturlig nok Frankrike som favoritter i gruppen.

– Men de øvrige tre lagene er ganske jevne. Vi vet ikke så mye om Sør-Korea og Nigeria nå, men den jobben skal vi starte med, sier Sjögren.

Før trekningen håpet Sjögren å unngå å spille åpningskampen mot Frankrike. Det ønsket fikk han oppfylt, men det ble likevel trukket mot VM-vertene fra nivå en.

– Det blir «heftig» å møte Frankrike, sier han.

– Jeg ønsket meg et par dager ekstra til å forberede oss. Nå ble det en dag ekstra dag, ettersom vi starter på kampdag to. Men dagene til forberedelser er viktige. Men fra gruppe en var det bare bra lag.

Fra nivå tre havnet Sør-Korea i samme gruppe som de norske jentene. Sør Korea er rangert på plassen bak Norge på verdensrankingen, det vil si plass nummer 14. Fra nivå fire ble Nigeria trukket opp av bollen. De vant nylig det afrikanske mesterskapet.

Fotball-VM for kvinner spilles mellom 7. juni og 7. juli. Norge åpner mot Nigeria 8. juni.

Slik ble gruppene trukket:

Gruppe A: Frankrike (vertsland), Norge, Sør-Korea og Nigeria.

Gruppe B: Tyskland, Spania, Kina og Sør-Afrika.

Gruppe C: Australia, Brasil, Italia og Jamaica.

Gruppe D: England, Skottland, Japan og Argentina

Gruppe E: Canada, Nederland, New Zealand og Kamerun.

Gruppe F: USA, Sverige, Thailand og Chile.

Norge var seedet på nivå to etter at de beholdt 13.-plassen på sist FIFA-ranking for kvinner.

Norge har tapt begge sine kamper etter at VM-plassen ble sikret i november og ville falt til tredje seedingsnivå om noen av de andre VM-klare nasjonene gikk forbi på rankingen, men verken Sør-Korea eller Kina bedret sin poengscore på årets siste ranking som ble offentliggjort fredag.

13.-plass på rankingen holdt til nivå to fordi en av nasjonene som er foran på listen (Nord-Korea) ikke er kvalifisert for VM.