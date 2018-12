Torreira reddet ineffektivt Arsenal

Arsenal slet med å få hull på byllen i hjemmemøte med Huddersfield lørdag, men Lucas Torreira reddet tre poeng med et brassespark sju minutter før slutt.

Arsenal, som kjemper om en topp fire-plass, var store favoritter etter å ha gått 20 kamper uten tap, i alle turneringer. Men angrepsrekka til hjemmelaget med Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette slet med å finne veien til nettmaskene, mens Huddersfield forsvarte seg godt.

Til slutt var det sommersigneringen Lucas Torreira som reddet tre poeng til «The Gunners», sju minutter før slutt.

Aubameyang avsluttet, men forsøket ble blokkert. Spissen fikk en ny mulighet og la ballen inn i feltet. Der sto Torreira og brassesparket ballen i mål, og sikret samtidig at Arsenals rekke på ubeseirede kamper ble forlenget.

Forløsende scoring

Før den forløsende scoringen hadde både Aubameyang og Lacazette hatt store muligheter, men forsøkene gikk enten utenfor, over, eller i klypene på Huddersfield-keeper Jonas Lössl.

Kampen startet som en tam affære, men tok fyr med to gedigne sjanser til hjemmelaget like før pause. Til tross for at Huddersfield spilte seg mer inn i kampen i annen omgang var det hjemmelaget som styrte spillet. Men sjansene lot vente på seg, og kampens eneste nettkjenning kom altså mot slutten av kampen.

Neste runde tar Arsenal turen til Southampton, mens Huddersfield tar imot Newcastle.

Sørloth benket

I London-derbyet mellom West Ham og Crystal Palace vant vertene 3-2, etter at innbytter Jeff Schlupp headet ballen i mål kvarteret før slutt. Gjestene maktet aldri å utligne. Alexander Sørloth kom aldri inn for Crystal Palace.

Cardiff vant med ett mål over Southampton. Callum Paterson utnyttet dårlig Southampton-forsvar, snappet opp ballen bak midtstopperen og sendte hjemmelaget i føringen. Kampen endte 1-0 på Cardiff City Stadium.

Burnley tok imot Brighton på Turf Moor. Vertene sikret seieren 1-0, etter at kampens eneste scoring kom like før pause. James Tarkowski scoret trolig sitt enkleste mål noensinne, men scoringen holdt likevel til seier for hjemmelaget.

I Manchester vant United 4-1 mot Fulham, mens Liverpool knuste Bournemouth 4-0 på bortebane tidligere lørdag.