Endelig satt den for Sundby

Martin Johnsrud Sundby (34) har ikke helt fått det til i sesongstarten. Lørdag satt den.

Riktignok ble han slått med 35,2 sekunder av vinneren Sjur Røthe, men 2.-plass i et uttaksløp til VM var solide saker av 34-åringen.

– Jeg er kjempehappy. Jeg har visst at jeg har vært i brukbar form i de siste ukene, men så gikk alt til skogen sist helg. Det var dobbelt irriterende når jeg visste at jeg var i godt slag. Det var deilig å være på pallen i skøyting igjen. Det er lenge siden. Det er godt å vite at kroppen er på vei dit jeg håper den skal være når vi starter Tour de Ski om tre uker.

– Du trengte dette?

– Ja, litt. Jeg er rutinert og har vært i gamet lenge, men det er helt riktig at jeg trengte bekreftelsen på at jeg kan gå inn til pallplass i verdenscupen igjen. Selv om jeg er langt bak Sjur, så gjør jeg et av mine beste løp på flere år. Det er veldig all right.

Sundby var verdens beste for tre år siden. Han vet litt om hvordan det er å være i en slik form som Røthe er i nå.

– Sjur er i fantastisk form. Han er på en bølge. Jeg har også vært på en slik bølge, og når du er på en slik bølge er det nesten det samme hva du gjør. Da går ting litt av seg selv. Vi har alltid visst at det bor en god skiløper i Sjur, men så har det ikke kommet helt ut før denne sesongen.

(©NTB)