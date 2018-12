Røthe: – Vet ikke om jeg klarer å gå fortere enn dette

I en alder av 30 år er Sjur Røthe akkurat nå verdens beste skiløper i skøyteteknikk, men han vet ennå ikke om kroppen tåler Tour de Ski.

Vossingen var i særklasse best under lørdagens tremil i fri teknikk på Beitostølen. Han tok sin annen verdenscupseier på to helger. Ingen er bedre enn Røthe i fri teknikk for øyeblikket.

Det store spørsmålet er om han klarer å forvalte denne formen framover.

– Jeg er ikke sikker på om jeg klarer å gå fortere enn dette over 30 kilometer enn det jeg gjør i dag, men klarer jeg noe lignende en gang til i løpet av sesongen, så er jeg ganske sikker på at jeg kommer langt med det, sa han.

– Du knuste annenmann Martin Johnsrud Sundby mot slutten i dag?

– Nå er det veldig tidlig på sesongen, og det kan hende at det er slutt når vi kommer til Davos, sa Røthe.

Usikker

Røthe er fortsatt usikker på egen form. Så sent som sist år vurderte han om det var verd å fortsette skikarrieren. De revmatiske problemene var smertefulle, og han gikk glipp av OL.

Og selv om han gikk styggfort i løpet, så kjentes ikke kroppen helt bra ut før start lørdag heller.

– Jeg var veldig usikker før start, for jeg var ekstremt sliten og trøtt i kroppen. Slik var det før det siste rennet i Lillehammer sist helg også. Jeg følte at jeg hadde lite energi, men det føltes ikke slik ut da jeg kom ut i løypa. I dag og sist helg varmet jeg opp uten å ta i, og uten kjenne noe særlig på høy puls. Jeg ville bare bli gjennomvarm.

I den formen han er i nå har han selvsagt veldig lyst til å fortsette å gå fort på ski. Tour de Ski er inne i planen, men så var det dette med kroppen.

– Jeg får ta Davos-helga først. Det var litt energimangel før løpet i dag, men kanskje det bare var nervøsitet. Jeg er litt spent på om kroppen tåler mange løp på rad. Akkurat nå er den eneste grunnen til at det ikke blir Tour de Ski, er at kroppen ikke tåler det. Ellers ser jeg ingen grunn til at jeg ikke skulle gå, sa Røthe.

Ekstremt

Sjur Røthe har prestert gode enkeltløp jevnlig i de siste sesongene, men han har aldri vært så stabil som han har vært denne sesongene. Det er aldri skjedd at han har gått fort i fire helger på rad før. Det har han gjort i år.

– Nei. Punktum. Hva skal jeg si? Jeg har fått en slags ro. Sykdommen som har plaget meg har nok vart i noen år, uten at jeg helt har merket det som et problem. Så har jeg styrt på, prøvd og prøvd og gjort det bra i perioder, og så har jeg prestert helt natta når jeg har vært dårlig uten at jeg helt har skjønt hvorfor. Nå er det jevnt veldig bra. Det skyldes en kombinasjon av trygghet og god selvtillit, sa Beito-vinneren.

– Føler du at det er fortjent at du endelig lykkes?

– Jeg skal ikke si at det er fortjent, men jeg er veldig stolt over det jeg har fått til. En av hovedgrunnene til at jeg har orket er kompisene på laget. Det høres sikkert slik ut som en klisjé, men det er slik det er.

