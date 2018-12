Lyrisk omtale for Løke og Lunde: – Dypeste respekt for dem

Norges to eldste spillere ble helt sentrale i håndball-EM fredag. Heidi Løke (35) og Katrine Lunde (38) er helt ekstraordinære, ifølge Ungarns trener.

Etter 25-38-tapet var ungarernes danske trener Kim Rasmussen lyrisk i sin omtale av veteranduoen.

– Jeg har den dypeste respekt for den måten de kommer tilbake på (etter at de har blitt mødre). Jeg har noen som er 30 år som sier: Aj, jeg kan eller vil ikke mer. Jeg slutter på landslaget fordi jeg vil hygge meg litt, sier Rasmussen etter NTBs spørsmål om de to norske jentene.

– De (Lunde og Løke) er stadig de beste. Jeg har den største respekt for den innstillingen de kommer med. De gir alt for laget og landet og kan hvile etter at karrieren er over.

Bakgrunn: Ellevilt Løke-show i EM, norsk utklassing 38-25 over Ungarn



Planlagt

Sammen med Stine Bredal Oftedal var Løke og Lunde best på et meget godt norsk lag.

– Vi deler jo rom, og før kampen mot Ungarn lovte vi hverandre at vi skulle gå foran. Heidi var jo fantastisk, og jeg synes jeg klarte meg bra, sier Lunde til NTB.

Løke spilte fra start også i forsvar. Hun svarte med tøff innsats der, men aller mest imponerte hun i angrep. Sju skudd ga sju mål. I tillegg skaffet hun straffer og fikk ungarere utvist.

Håndball: Riegelhuth Koren legger opp

Familie

– Det er jo gøy. Det gikk bra, men som jeg har sagt før: Om jeg spiller et kvarter eller 60 minutter, så skal Thorir (Hergeirsson) vite hva han får, sier Løke til NTB.

Hun gleder seg til tre kampfrie dager. Det vil gi henne mulighet til å være litt ekstra sammen med sine to sønner (11 og halvannet år gamle).

Norge møter Nederland (tirsdag) og Spania (onsdag) i sine neste kamper.

Norge: Knust i gruppefinalen, norsk 23-31-smell mot Romania i EM