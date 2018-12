Landslagssjefen tviler på Northug-deltakelse i Tour de Ski

Petter Northug responderer greit på trening, men er ikke aktuell til Tour de Ski slik situasjonen er i dag, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

Northug har sagt at han ikke ville gjøre krav på en plass i Tour de Ski hvis det var andre løpere som var kvalifisert.

– Som Petter sier, han kan gå hvis det åpner seg en mulighet. Det er mange løpere som har begynt å gå fort. Petter er ikke der nå, sier Løfshus til Adresseavisen.

Landslagssjefen blir oppdatert om Northug gjennom sprinttrener Arild Monsen, som til avisen opplyser at langrennsstjernen gjør grei respons på trening.

Tidligere år har 32-åringen brukt Tour de Ski for å bygge form til mesterskap, og da Northug i fjor ble vraket til Tour de Ski, kun måneder før OL, var skuffelsen stor.

Petter Skinstad, TV 2s langrennsekspert, tror ikke Northug er avhengig av årets Tour de Ski for å komme i VM-form.

– For hans del er det først og fremst trening og konkurranser generelt som gjelder. Trening kan han gjøre uavhengig av dette, også i Mellom-Europa, der det i likhet med i Skandinavia finnes massevis av andre skirenn med høyt nivå, sier han til ABC Nyheter.

Før årets sesongåpning på Beitostølen, sa Northug at han må prestere innen midten av desember. Hvis ikke er det slutt.

– Jeg tror ikke Petter Northug legger opp før nyttår, uavhengig av hva som skjer med tanke på Tour de Ski, forteller Skinstad.

Sesongens VM arrangeres i østerrikske Seefeld i februar.

Forventninger til sprint-formen



Etter Gålå-rennene for knappe to uker siden har Northug holdt seg frisk og fått trent som planlagt. Neste helg går han sannsynligvis i Sverige, samtidig som verdenscupen arrangeres i Davos (Sveits).

– Han er i Trondheim og trener etter den planen vi har. Det går bra, og planen står ved lag og er at dette skal ende i at han går skandinavisk cup i Östersund neste helg, sa landslagets sprinttrener Arild Monsen til NTB for kort tid siden.

Resultatene i Östersund blir viktig med tanke på uttaket til Tour de Ski.

– Jeg har jo forventninger med tanke på sprinten. Jeg tror han kan hevde seg hvis han klarer å ta seg videre fra prologen. Det er prologen som er det store hinderet. Vi vet jo at når Petter kommer til finalene, da er han helt rå, sier Løfshus til Aftenposten.

Uttak etter Davos



Uttaket til Tour de Ski gjøres etter verdenscupen i Davos 15.-16. desember.

– Vi vil sikkert sende sprintere dit. Og så får vi se om det er noen som kvalifiserer seg ved å lede skandinavisk cup, sier Løfshus.

Tour de Ski går fra 29. desember til 6. januar.

