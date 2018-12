Tremila på Beito avgjørende for VM-billett

Lørdagens skøyterenn i langrennsverdenscupen på Beitostølen blir svært viktig for dem som har tenkt å stille for Norge på de lengste distansene i VM i Seefeld.

Løpet er det eneste distanseløpet over 15 kilometer for menn i verdenscupen før VM, og det sier seg selv at de som vil gå skiathlon og femmil i Seefeld må vise seg fram direkte.

Tilsvarende viktig blir 15-kilometeren for kvinner for den som vil gå de to lengste VM-distansene.

Gjør du det bra i lørdagens renn, er muligheten stor for at du får en ny sjanse i Østerrike i februar.

Det er dette éne rennet landslagstrenerne for både kvinner og menn, Ole Morten Iversen og Eirik Myhr Nossum, har å forholde seg til. Det blir skiathlon i NM også, men det er ikke sikkert at trenerne nødvendigvis blir så mye klokere av det løpet. I fjorårets NM var det samlet felt omtrent helt inn i skiathlonløpet for menn, og da skiller du ikke klinten fra hveten.

– Lørdagens tremil er veldig viktig. Den gleder jeg meg ekstremt til, og det har jeg gjort i hele sesongen. Vi skal forsøke å prege det løpet også og fortsette i den stimen vi er inne i, sa herrelandslagstrener Nossum etter søndagens 15 kilometer i Lillehammer.

Tapetserte

Der fikk han se at Didrik Tønseth kom først i mål i Lillehammer-trippelen med Sjur Røthe og Emil Iversen på plassene bak.

Alle tre har levert meget sterke søknader om å komme med i VM-troppen allerede. Det blir spennende å se om de fortsetter den gode trenden kommende helg.

Nossum opplevde at alle hans seks løpere på allroundlaget på startstrek i Lillehammer kom inn blant de ti beste lørdag. I tillegg hadde han både vinneren og annenmann i Sjur Røthe og Didrik Tønseth.

– Jeg er veldig glad for at vi har nådd målsettingen om å være på pallen fra start av, sa Nossum.

Han opplever ikke at løperne er for tidlig i form.

– Jeg føler ikke at det er noen som er der at de «flyr». Er du godt trent, er det mulig å være i form gjennom hele sesongen. Planen var at vi skulle være på ballen fra start av, og målet er at vi skal «fly» mer etter hvert. Det må du om du skal ta VM-gull.

Ser på hver enkelt

Etter helgens to renn på Beitostølen skal resten av sesongen spikres mer konkret.

– Vi har individuelle planer for hver enkelt framover, og etter Beito-rennene skal vi sette en fot i bakken og prøve oss på en oppsummering for hvor vi står målt opp mot plan A, og så får vi legge en plan opp mot Davos, Tour de Ski og rennene i Otepää i januar. Vi er nødt til å se inn i krystallkula for å finne de riktige planene for hver enkelt med tanke på VM i Seefeld, sa Nossum til NTB.

Søndag er det stafetter på Beitostølen for både kvinner og menn.

