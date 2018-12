Ligamøte mellom Henry og Vieira utsatt

Urolighetene i Frankrike gjør at trenerduellen mellom den tidligere Arsenal-duoen Thierry Henry og Patrick Vieira settes på vent.

Henry trener Monaco og skulle ha tatt imot Nice i et nabooppgjør på den franske Rivieraen fredag kveld. På grunn av faren for demonstrasjoner i Frankrike har politiet bedt om at kampen utsettes.

Vieira har vært Nice-trener siden i sommer, mens Henry har slitt med kun to seirer på ti kamper siden han tok over Monaco i oktober. I flere år var de lagkamerater i Arsenal og på det franske landslaget.

Lørdag er kampene Paris Saint-Germain–Montpellier, Toulouse–Lyon, Nimes–Nantes og Angers–Bordeaux utsatt på grunn av fare for sikkerheten. Også kampen mellom Ole Selnæs' Saint-Étienne og Marseille søndag er utsatt.

«De gule vestene» har gjennomført omfattende demonstrasjoner i Paris den siste uken. Det startet som en protest mot økning av drivstoffavgiftene, men har senere utviklet seg til å bli en bredere bølge av motstand mot Frankrikes president Emmanuel Macron.

De voldelige aksjonene spredde seg også til andre deler av Frankrike.

Torsdag kunngjorde den franske regjeringen at de vil kalle ut mer enn 89.000 politimenn og sette inn pansrede kjøretøy for å beskytte borgere og nasjonale symboler og minnesmerker mot de ventede protestene. Regjeringen holder også flere franske turistattraksjoner stengt lørdag, blant annet Eiffeltårnet og Louvre-museet.

(©NTB)