Hoppsjefen: – Det kunne blitt en kjempefest

Hoppsjef Clas Brede Bråthen sier hoppfansen er snytt for det som kunne blitt en tysk kjempefest, men mener også det kommer noe godt ut av helgens avlysning.

Mildvær og snømangel gjorde det umulig å gjennomføre de oppsatte verdenscuprennene i tyske Titisee-Neustadt kommende helg. Dermed røk også den første helgen denne sesongen der verdens beste mannlige og kvinnelige hoppere skulle konkurrere på samme sted.

– Det er veldig, veldig sjelden at sånt som dette skjer. Sånn i farten kan jeg ikke huske sist en hel helg ble avlyst, og i hvert fall ikke ei helg der jenter og gutter skal være på samme sted. Dem er det få av. Jeg tror det er første gang det har skjedd, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB.

Han bebreider på ingen måte de tyske arrangørene i Neustadt. Værforholdene gjorde jobben umulig. Bråthen er samtidig klar på at avlysningen kom ubeleilig.

– Det var veldig trist, særlig fordi hoppsporten både for gutter og jenter står ekstremt sterkt i Tyskland. Det kunne blitt en kjempefest, og så ender det opp med ingen ting. Det er stusselig, sier han.

Ser på fordelene

– Det ville vært et fint utstillingsvindu for kvinnehopp?

– Det ér én ting, og i tillegg har de også færre renn på kalenderen. En avlysning der gir større utslag enn en avlysning for gutta. Jeg synes jo avlysningen er kjedelig i seg selv, og ekstra kjedelig fordi det var en gyllen mulighet for jentene, sier hoppsjefen.

Han er samtidig klar på at de ekstra treningsdagene som plutselig åpenbarte seg skal brukes godt. Sånn sett kan det også komme noe positivt ut av at rennene i Tyskland falt bort.

– Vi velger å se på det som en fordel for både guttene og jentene at vi får en ekstra periode som jeg tror andre nasjoner skal slite med å få brukt mye bedre enn oss. Det handler litt om klimatiske forhold og andre ting. Jeg tror vi har de beste forutsetningene for å bruke denne perioden aller best, sier Bråthen – og tilføyer:

– Sånne uforutsette ting kan være «gamechangere», og da er det viktig å sørge for at man bruker muligheten som dukker opp. Selv om det i utgangspunktet er kjedelig og trist med avlysning, ligger det noen muligheter i det.

Kjærkommen trening

En ekstra uke med trening kommer også beleilig for en norsk hopptropp der langt fra alt har gått på skinner i sommer og høst.

– Vi føler fortsatt at våre utøverne har mer å gå på, og mange av dem har svært lite hopping i kroppen som følge av sykdom og skader i sommerhalvåret. Nå får de muligheten til å få mer hopping i kroppen, og også på snø, påpeker Bråthen.

Sykdom skapte mye problemer for Daniel-André Tande i sommer, mens Johann André Forfang slet med vonde knær. Det bidro til at sesongoppkjøringen på ingen måte ble ideell.

Tande har i tillegg slitt sportslig i starten av verdenscupsesongen.

– Daniel har vel ikke hatt en treningsperiode i vinterhalvåret på tre sesonger. Det har han mulighet til å få nå. Etter sesongåpningen og sesongforberedelsene hans, kan det være ekstremt kjærkomment med tanke på det som kommer seinere, sier Bråthen.

Bedre har vinteren startet for Forfang. Han vant lørdagens verdenscuprenn i Nizjnij Tagil og fulgte opp med andreplass dagen derpå.

Neste renn for Forfang & co. er i sveitsiske Engelberg om halvannen uke. Kvinnehopperne er da i franske Premanon.

