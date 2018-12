Knust i gruppefinalen, norsk 23-31-smell mot Romania i EM

De norske håndballjentene ble utspilt av Romania, tapte 23-31 og er ille ute i EM. Sjansen for norsk semifinale lever, men veien ser lang og svært kronglete ut.

Norge går til hovedrunden uten poeng. Nå trengs tre strake norske seirer og svært mye hjelp med riktige resultater i andre kamper om det skal ende i semifinale.

Realistisk er kampen om 5.-plassen fredag neste uke det Norge kan sikte seg inn på, men matematisk er sjansen for medaljespill fortsatt til stede.

Det ble et fullstendig mareritt av en 1. omgang for Norge. Romania kjørte helt over sin motstander med maestro Cristina Neagu som superstjernen på et lag med kapasitet for EM-gull.

Hun er med god margin verdens mest komplette kvinnelige håndballspiller.

Keeperkrise

Norge hadde én redning på de 18 første rumenske skuddene på vei mot 10-17 etter snaut 24 minutter. Det er ren skrekkstatistikk og en velskrevet søknad om tap mot en slik motstander.

Romania var klart best i alt før pause da alt ble avgjort. Det norske laget maktet sjelden å demme opp i forsvar, og de norske målvaktene fikk en nesten umulig jobb bakerst med lite hjelp.

Norge fikk et lite håp på 14-18 like etter pause, men det blåste fort bort. Bare tre minutter etter ledet Romania 21-14.

Savnet etter den skadde Nora Mørk er stort hos Norge, men det var også mye annet som var fraværende da det meste skar seg mot Romania.

(Saken fortsetter under)

Landslagssjef Thorir Hergeirsson så betenkt ut før kampen mot Romania. Her med assistenttrener Mia Högdahl og keepertrener Mats Olsson. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kostbart

Norge tapte keeperkampen ganske klart, og det er noe som har skjedd svært sjelden i mesterskap opp gjennom årene.

Norges 32-33-tap i åpningskampen mot Tyskland viste seg kostbart. Det var en gjennomført helsvak norsk forestilling.

Da tyskerne onsdag slo Tsjekkia var det klart at ikke kunne bli mer enn maks to norske poeng med til hovedrunden. Resultatene mot puljejumboen blir nemlig strøket før neste fase i EM.

I hovedrunden (spilles i Nancy) møter Norge mot Nederland (fire poeng), Spania og Ungarn.

Norge har tatt 27 medaljer (tolv gull) siden gjennombruddet i 1986 (VM-bronse), men nå risikerer håndballjentene et av sine svakeste mesterskap på svært lenge.

9.-plassen fra Russland-VM i 2005 (med et meget redusert lag) er bunnpunktet. Det er også blitt tre sjetteplasser opp gjennom årene.