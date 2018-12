Mourinho: – Det blir vanskelig å sette sammen et lag

Manchester United sliter så mye med skader at manager José Mourinho sier han får problemer med å sette sammen et lag når Arsenal kommer på besøk onsdag.

Mourinho sier han har hodebry i forkant av onsdagens storkamp mot Arsenal, en kamp United nesten ikke har råd til å tape dersom håpet om en topp fire-plassering skal være berettiget.

United på åttendeplass, har kun tatt to poeng på de tre siste seriekampene, og det skiller åtte poeng opp til onsdagens motstander.

I helgen ble det kun 2-2 borte mot Southampton. Da spilte United med Scott McTominay og Nemanja Matic i en treer sammen med Phil Jones. I tillegg er det satt spørsmålstegn om Luke Shaw, Eric Bailly, Matteo Darmian og Chris Smalling blir klare i tide. Her vil en avgjørelse vil bli tatt nærmere kampstart.

I tillegg er det meldt at Phil Jones sliter med en skade etter Southampton-kampen. Som om ikke det var nok er Victor Lindelöf og Alexis Sánchez ute i flere kamper på grunn av skader.

– Vi kommer til å få problemer igjen med å sette sammen et lag, sier Mourinho.

Mirakel?

Manchester United har fått en skjev start på sesongen. Byrival og serieleder Manchester City ligger 16 poeng foran United, men også Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham og Everton ligger for øyeblikket foran United på tabellen.

På en pressekonferanse tirsdag sa Mourinho at han har stor tro på at United i alle fall passerer Everton før sesongen er over.

– Hvis du ser på investeringene som er gjort i Everton var det klart at de ville bli bedre enn forrige sesong. Men jeg tror ikke Everton vil være foran United på tabellen når sesongen er over. Det er seks lag som bør være blant de seks beste sesong etter sesong etter sesong, og to av lagene havner utenfor topp fire. I fjor var det Arsenal og Chelsea.

– Når sesongen er over vil topp seks inneholde lagene vi alle vet har ansvar for å være der.

I intervju med en brasiliansk TV-stasjon lørdag påstås det at Mourinho skal ha uttalt at de trenger ett mirakel for å klare topp fire, men på tirsdagens pressekonferanse sier portugiseren at det i så fall ikke var det han mente.

– Vi trenger ikke et mirakel, vi trenger en rekke med gode resultater – ikke å kaste bort poeng.

– Vi trenger at vi ikke er så uheldige med våre problemer. Vi trenger at spillerne presterer bedre, og vi må prestere bedre som lag, sier United-manageren.

Ingen seier siden 2006

Om ikke annet er i alle fall statistikken på Uniteds side før onsdagens kamp. For å finne sist gang «The Gunners» vant på Old Trafford må vi tilbake til 2006.

Men London-klubbens nye hovedtrener, Unai Emery, har fått skikk på laget etter han overtok i sommer. Arsenal står med 19 strake kamper uten tap, i alle turneringer – 12 av dem i serien – og ligger på fjerdeplass med 30 poeng. Tre plasser bak, med åtte færre poeng, finner vi United.

Arsenal kommer fra en sterk seier hjemmemot Tottenham (4-2) og Emery sier onsdagens kamp vil bli en stor utfordring.

– Det er en vanskelig sted å vinne. Det er en godt lag med gode spillere og de har en atmosfære som bærer dem fram. Det blir en interessant kamp, men vår motivasjon er stor, sa Emery som også onsdag må klare seg uten Mesut Özil.

Den tyske midtbaneeleganten trener alene etter at han pådro seg en ryggskade forrige tirsdag.

– Han kunne ikke spille europaligakampen i Kiev (torsdag) eller mot Tottenham. For øyeblikket tror jeg heller ikke at han spiller onsdag.

Heller ikke Granit Xhaka spiller onsdag på grunn av suspensjon.

Laurent Koscielny, som har vært ute med en akillesskade siden slutten av forrige sesong, er på vei tilbake og skal testes før United-kampen. Det samme gjelder Nacho Monreal, som har slitt med hamstringen.

