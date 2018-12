Graabak tok utstyrsgrep før hoppopptur

Jørgen Graabak gikk tilbake til «godt, gammelt oppsett» på utstyret i hoppbakken, og fikk umiddelbar effekt med pallplass i Lillehammer.

Etter svakere plasseringer i innledningen av kombinertløpernes minitour på Lillehammer, slo Graabak til med 2.-plass søndag, kun slått av lagkamerat Jarl Magnus Riiber.

Graabak tok grep før oppturen.

– Jeg hadde en skikkelig runde med meg selv i går (lørdag). og var tidlig oppe i dag (søndag) for å forberede meg til hoppinga. Jeg gjorde om litt på utstyr og bestemte meg for å gjøre en liten forandring, sa Graabak til NTB.

– Jeg byttet om litt på bindingen i hoppbakken, og lyktes med det egentlig. Jeg gikk tilbake til godt, gammelt oppsett. Det funket bra. Det var ikke det beste jeg hoppet det jeg gjorde i konkurransen, men det var mye bedre enn i går og dagen før. Da blir jeg nummer to. Det ble jeg glad for, fortsatte han.

Bedre langrennsløper

Etter en sesong med best resultater i hoppbakken, har han startet sesongen som en bedre langrennsløper.

– Jeg var bra med i fjor og, og var fem i verdenscup sammenlagt, så det var en bra sesong, men i år har jeg vært fryktelig stabil i toppen i langrennssporet, men ikke fått det ut i hoppbakken. Selv om jeg har vært mye bedre i treningssammenheng i sommer og høst, så har jeg ikke fått det helt til de to første helgene i hoppbakken. Men det håper jeg løsner etter hvert, sa Graabak.

Kombinertløperne skal ikke konkurrere på nesten tre uker, men for NTNU-student Graabak kommer det først en eksamen om et par uker.

– Nå skal jeg ta et par rolige dager, så skal jeg forberede meg til en eksamen som jeg skal ha helga før Ramsau, også skal jeg prøve å gjøre det til en bra helg og. Men det blir en fin og rolig treningsperiode, også får vi håpe at jeg gjør det ok på den eksamenen, så jeg kan gå inn i jula med et smil.

Tar mastergrad

27-åringen skal ha eksamen i atferdsøkonomi og tar sikte på en mastergrad.

– Jeg vel fullført snart 1,5 år. Jeg har mye igjen, men jeg er veldig glad for at jeg kan kombinere det. Det haster ikke, men det forlenger karrieren litt når jeg kan studere på siden.

– Det er spennende. Jeg får koblet av litt med det. Det har vært noen hektiske uker siden Beitostølen, og jeg har ikke vært hjemme i det hele tatt. Det blir godt å komme hjem.

Graabak er ikke redd for at studiene skal gå utover satsingen.

– Man må være litt smart. I utgangspunktet skulle jeg hatt eksamen i morgen, men det var et fag som jeg måtte utsette til våren. Man må være litt lur og legge det inn i de periodene det går an, også kose deg med faget. Hvis det er interessant, koster det ikke så mye. Det koster litt, men jeg føler det er verdt det.

(©NTB)